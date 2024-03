Na noite desta quinta (7), o Sesi Bauru venceu o Bluvôlei por 3 sets a 0 (25-11, 25-23 e 25-21), em casa, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP). O time paulista voltou a vencer depois de cinco derrotas consecutivas, e garantiu matematicamente sua vaga nos playoffs da Superliga 2023/2024.

O Sesi estava sem duas de suas ponteiras. Gabi Cândido, que se recupera de uma gastroenterite, e Maiara Basso, que sentiu o ombro. O Bluvôlei estava sem a ponteira Mari Cassemiro, que operou o ombro esta semana e só voltará na próxima temporada, e sem a central Natasha, que sentiu o pé no aquecimento.

Com esta vitória, a equipe paulista foi a 31 pontos, e permanece na quinta colocação da Superliga, garantindo a vaga nos playoffs. Um respiro para as comandadas de Marcos Miranda, que encerraram uma sequência de cinco derrotas na competição. A ponteira Milena, que não vinha sendo muito utilizada pela comissão técnica, entrou no lugar de Maiara Basso e fez a diferença, sendo coroada a melhor jogadora do jogo.

O Sesi Bauru volta à quadra na próxima segunda (11), contra o Brasília Vôlei, em Brasília (DF), pela vigésima rodada da Superliga. Já o Bluvôlei recebe o Fluminense na próxima quarta (13), em casa, em Blumenau (SC).

Time paulista faz jogo tranquilo

A primeira parcial foi dominada pelo Sesi Bauru, que teve apenas três erros em toda a parcial, e todos de saque. O Bluvôlei abriu dois pontos no começo, mas a equipe paulista teve nove pontos em sequência, e massacrou a equipe catarinense. O técnico tentou trocar as levantadoras, tirando Ana Cristina pela reserva Ana Paula, mas nada adiantou. O Sesi teve uma atuação segura e fechou o set em 25 a 15.

No segundo set, o jogo ficou equilibrado. O Bluvôlei buscou ponto a ponto a vitória, mas não veio. No final do set, a equipe catarinense chegou a abrir uma vantagem de 3 pontos em relação ao Sesi, virando o jogo que estava 20 a 15 para 23 a 20, na ótima sequência de saque da ponteira Letícia. Mas logo a equipe paulista reagiu e marcou 5 pontos em sequência, fechando a parcial em 25 a 23.

O terceiro set começou com o Sesi na frente, mas logo as catarinenses entraram no jogo e continuaram na cola das paulistas. O placar continuou empatado até o 19 a 19, quando Dani Lins fez uma ótima sequência de saques, bagunçando a recepção do Bluvôlei. A ponteira Milena foi destaque, virando várias bolas para a equipe paulista, e recebeu o troféu Viva Vôlei.