Na partida válida pela vigésima primeira rodada da Superliga, o Gerdau Minas venceu o São Caetano por 3 sets a 0 (25-14, 25-18, 25-18), na noite deste sábado (16), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A vitória mineira encerra a sequência de duas derrotas em casa, e firma temporariamente a equipe na terceira posição. Com a derrota, São Caetano segue sem somar pontos nessa edição da Superliga, estando já matematicamente rebaixado.

O Minas entrou em quadra com a maior parte do time sendo reserva, apenas a ponteira Yonkaira Peña e a oposta Kisy são titulares. O técnico Nicola Negro decidiu descansar as titulares, visando o confronto direto contra o Dentil/Praia Clube, na próxima sexta (16). O São Caetano veio com as titulares e sem muita pressão para vencer, já que está rebaixado para a segunda divisão nacional. A vitória deu ao Minas a chance de assumir a terceira posição na tabela da Superliga, e, para permanecer na posição, precisa de uma vitória de Osasco sobre o Praia Clube, amanhã, domingo (17). O Minas foi aos 45 pontos, e o Praia tem 42. A maior pontuadora da partida foi a ponteira Mari Blum, com 14 pontos. A melhor jogadora da partida foi a central Carol Gattaz, que foi a escolhida pelo público para levar o troféu Viva Vôlei.

O próximo compromisso do Gerdau Minas é contra o Dentil/Praia Clube, na próxima sexta (22), às 21h, na Arena Dentil, em Uberlândia (MG). Dependendo do resultado do confronto entre São Cristóvão Saúde/Osasco e Praia Clube, neste domingo (17), a partida entre os rivais mineiros valerá a terceira colocação na tabela. O São Caetano encerrará sua participação nesta edição da Superliga na próxima sexta (22), às 21h, contra o Esporte Clube Pinheiros, em casa, no ginásio Milton Feijó, em São Caetano do Sul (SP).

Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Minas volta a vencer em casa em jogo tranquilo contra o rebaixado

O primeiro set da partida começou disputado, até Minas encontrar o seu jogo e no 9 a 7, abrir 2 pontos de vantagem. A partir daí, o São Caetano teve dificuldade na defesa e na recepção. O Minas aproveitou o momento ruim do adversário, e no poder ofensivo de suas atacantes, abriu 11 pontos de vantagem. O forte ataque mineiro bagunçou a recepção paulista, e o Minas fechou o set em 25 a 14.

A segunda parcial foi um massacre do Minas, que chegou a ter 20 a 9 no placar. O São Caetano até tentou reagir, marcando quatro pontos em sequência a partir do 23 a 14, mas a eficiência do Minas falou mais alto e novamente, as mineiras fecharam a parcial em 25 a 18.

No último set, as equipes começaram bem, o placar estava disputado, mas o Minas abriu uma vantagem de 5 pontos a partir do 19 a 17. Rendido, o São Caetano parou de reagir, e viu o Minas levar a parcial por 25 a 18, fechando o jogo em sets diretos. A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Mari Blum, com 14 pontos, seguida pela ponteira Yonkaira Peña e a central Rebeca, ambas com 12 pontos. De volta ao time titular depois da lesão no joelho, a central Carol Gattaz foi eleita a melhor da partida e levou o troféu Via Vôlei.