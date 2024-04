O Itambé Minas venceu o Vedacit/Guarulhos por 3 sets a 1 (27-29, 25-23, 25-20 e 32-30), no primeiro jogo da série melhor de três das quartas de final da Superliga. Em jogo disputado no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), o time da casa viu o adversário virar o jogo após ganhar o primeiro set. A vitória mineira abre 1 a 0 na série, e o Minas está a uma vitória de carimbar o passaporte para as semifinais.

O Minas terminou a fase de classificação na quinta colocação, e o Guarulhos terminou em quarto. No confronto dos times do meio da tabela, o equilibrio predominou. Tanto Minas quanto Guarulhos apresentaram altos e baixos na partida, disputando o placar ponto a ponto em cada set. O único set não tão equilibrado foi o terceiro, em que o Minas venceu com larga folga por 25 a 20 e virou o jogo em 2 sets a 1. Após um quarto set disputado no detalhe, o Minas fechou a parcial em 32 a 30, vencendo por 3 sets a 0 e abrindo vantagem na série.

O maior pontuador do jogo foi o oposto cubano Sanchez, do Minas, com 26 pontos. O melhor jogador da partida foi o central Renan, que marcou 14 pontos e foi o mais votado para receber o troféu Viva Vôlei. O maior pontuador do Guarulhos foi o ponteiro Wilian, com 17 pontos.

A próxima partida da série entre Itambé Minas e Vedacit/Guarulhos será na próxima quinta (4), às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Caso o Minas ganhe, garantirá sua vaga nas semifinais da Superliga 2023/2024. Caso o Guarulhos ganhe, empatará a série e forçará o terceiro jogo, marcado para a próxima terça (9), às 21h, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP).

Minastenistas começam perdendo, viram e abrem vantagem na série

O primeiro set da partida começou equilibrado, até o Minas abrir três pontos em sequência e fazer 8 a 5 no placar. O Guarulhos começou o jogo bem no passe, e com o seu sistema defensivo em pleno funcionamento. Os paulistas chegaram a abrir 14 a 11, o que fez o técnico Guilherme Novaes mexer no time mineiro, fazendo a inversão 5-1. Após a mexida, o Minas fez dois pontos de bloqueio, e encostou no placar, forçando Guarulhos a parar o jogo. A equipe paulista chegou a ter 20 a 17 no placar, mas o Minas empatou em 23 a 23 e equilibrou a parcial. A defesa minastenista começou a errar, e então, o Guarulhos fechou a parcial em 29 a 27.

A segunda parcial começou com o Minas abrindo 3 a 1. O Guarulhos cometeu muitos erros, mas se recuperou e encostou no placar. O Minas fez 8 a 7, e então, o técnico Nery Tambeiro parou o jogo para quebrar a sequência mineira. A marcação de bloqueio paulista funcionou bem, o que equilibrou a parcial, e o placar ficou em 16 a 16. A equipe mineira começou a melhorar com a entrada do ponteiro Arthur Bento, que organizou a linha de passe e deu confiança para o time. No erro de saque do central Gabriel Bertolini, o Minas venceu a parcial por 25 a 23, empatando o jogo em um set para cada lado.

O Minas iniciou o terceiro set confirmando o melhor momento na partida, forçando o erro do Guarulhos. O time paulista sofreu com o passe, devido à variação de saque dos mineiros. O Minas abriu 18 a 14, e para melhorar a marcação, o Guarulhos trocou seus centrais, substituindo Gabriel Bertolini por Babu. O time mineiro estava bem em todos os fundamentos, e confirmou a superioridade ao fechar a parcial em 25 a 20.

O quarto set começou com Guarulhos abrindo 3 a 1, e foi a vez do Minas errar. Os mineiros viraram o placar por meio do central Renan, que marcou dois pontos de bloqueio seguidos, abrindo 6 a 4. O jogo começou a ficar tenso no 10 a 9, quando o árbitro da partida deu um cartão vermelho para cada comissão técnica. Novamente, o Guarulhos mexeu em seus centrais, e melhorou na parcial, fazendo 13 a 10. A equipe paulista chegou a ter três set points, mas o Minas, com a entrada do ponteiro Arthur Bento, virou e fechou o set em 32 a 30, ganhando o jogo por 3 a 1. O Viva Vôlei, que coroa o melhor jogador da partida, ficou com o central Renan, que se destacou nos bloqueios.