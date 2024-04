Na última segunda-feira (8), Osasco e Gerdau Minas se enfrentaram pelo jogo de ida das semifinais da Superliga Feminina 2023/24. Em um jogo apático das osasquenses, o Minas calou o José Liberatti e venceu por 3 sets a 1 (20x25; 18x25; 25x22; 20x25).

O jogo de volta acontece na próxima sexta-feira (12), na Arena UniBH, às 21h30. Caso o Minas vença, conquistará sua vaga na decisão. O Osasco precisa vencer, por qualquer placar, para forçar um terceiro confronto, no José Liberatti. Essa partida aconteceria na segunda-feira (15), também às 21h30.

Pelas quartas de final, o Osasco (2º colocado) venceu o Pinheiros (7º colocado) por 3 sets a 1 no primeiro jogo e por 3 sets a 2 no segundo confronto.

O Minas (3º colocado) passou pelo Fluminense (6º colocado) em um duplo 3 sets a 0 pela fase anterior.

Show de Peña e Indignação no Liberatti

O Osasco jogou de forma irreconhecível nos dois primeiros sets. Jogando diante do seu torcedor, que esgotou os ingressos disponibilizados em menos de cinco minutos, o time não apresentou um terço do que costuma apresentar. O passe osasquense estava inconstante e sentia a pressão do saque forçado do Minas, sobretudo, com Thaísa e Julia Kuddies. Como consequência, o ataque não fluía e a postura do time estava abalada.

Nas arquibancadas, o clima nas duas primeiras parciais era de tensão e indignação. Os torcedores, amontoados nas arquibancadas, cobravam que a equipe, e o técnico Luizomar de Moura, apresentassem uma postura de semifinalista da Superliga e não de "rachão de bairro".

Enquanto isso, Peña fez um grande jogo. A ponteira foi a mais constante dentre as passadoras na recepção e a bola de segurança de Jenna Gray. Rodou bolas difíceis e importantes, o que ajudou o Minas a abrir vantagem. Thaísa e Júlia Kuddies também foram essenciais, nos ataques e nos bloqueios. Com o passe na mão, Gray forçou o jogo pelo meio da rede e as jogadoras corresponderam.

No terceiro set, o Osasco deu esperanças ao seu torcedor. Lorenne e Tifanny voltaram para o jogo e conseguiram rodar bolas importantes para a equipe paulista. O ginásio veio abaixo com uma sequencia de contra-ataques convertidos por Lorenne e a equipe paulista, também por erros do Minas, venceu a parcial.

O quarto set confirmou a vitória do Minas e jogou um banho de água gelada nos osasquenses. O time de Osasco começou melhor e seguindo o script do terceiro set, abriu 18x14 no placar. Lorenne teve a bola para aumentar a vantagem, em um contra-ataque, mas foi bloqueada por Peña. Em seguida, Luizomar de Moura colocou Amanda no lugar de Tifanny para passar o saque de Júlia Kuddies, mas a troca não funcionou. O Minas empatou, virou o jogo e venceu a partida.

No final, a levantadora Giovanna sentiu o ombro direito após cair em dois lances consecutivos para fazer uma ação de defesa. A atleta jogou até o final com muita dor e com lágrimas nos olhos, já que não haviam mais substituições na parcial. A atitude chamou a atenção de Thaísa, que cumprimentou a rival pela postura em quadra.

Peña foi eleita melhor do jogo e marcou 18 pontos. Thaísa foi a maior pontuadora com 20 pontos (6 bloqueios).