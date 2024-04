Vôlei Renata vence Guarulhos de virada e abre vantagem nas semifinais da Superliga

Na noite deste sábado (14), o Vôlei Renata venceu o Vedacit/Guarulhos por 3 sets a 2 (25-22; 23-25; 17-25; 25-17 e 15-10) e abriu 1 a 0 na série melhor de três da semifinal da Superliga 2023/2024. No jogo disputado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP), os campineiros superaram os guarulhenses e agora estão a uma vitória de alcançar a final da competição pela primeira vez em sua história.

O jogo aconteceu na Farma Conde Arena, devido à um regulamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que obriga os times a realizarem os jogos das semifinais em ginásios com capacidade superior a 2 mil pessoas. O Guarulhos, o então mandante, não pode realizar o jogo em seu ginásio, o ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP) e transferiu o jogo para São José dos Campos (SP).

A partida começou com o Campinas jogando bem e cometendo poucos erros, enquanto o Guarulhos veio instável e errando muito. Aproveitando o momento do adversário, o Campinas levou o primeiro set. Na segunda parcial, Guarulhos reagiu, entrou no jogo e contou com o brilho do oposto Franco — que quase ficou de fora da partida por dores na lombar — e fechou o segundo set. O terceiro set foi uma exibição da força do time guarulhense, que foi muito bem em todos os fundamentos e não deixou o Vôlei Renata jogar.

No quarto set, o Campinas voltou ao jogo, liderado pelo oposto argentino Bruno Lima, que chamou a responsabilidade e virou muitas bolas. O Guarulhos voltou a errar, e o Vôlei Renata empatou o jogo em 2 a 2. No set desempate, a equipe campineira veio com muita força, forçando o erro dos guarulhenses, e novamente, o oposto de Campinas fez a diferença. O maior pontuador do jogo foi o oposto Franco, com 23 pontos. Bruno Lima foi o segundo maior pontuador, com 22 pontos e foi eleito o melhor jogador da partida.

Vôlei Renata e Vedacit/Guarulhos voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (18), no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Caso o Vôlei Renata vença a partida, garantirá a vaga inédita na final da Superliga. Caso Guarulhos vença, forçará o jogo desempate, que está marcado para o dia 23 de abril, em local a ser definido.

Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata

Triunfo campineiro em São José dos Campos dá vantagem ao Vôlei Renata nas semifinais

O primeiro set da partida foi repleto de erros do Guarulhos, que não conseguiu jogar bem, devido ao jogo agressivo do Vôlei Renata. Apesar do início do set ter sido disputado, o Campinas decolou e fez 20 a 16 no placar. O Guarulhos tentou encostar, mas não conseguiu fazer frente aos campineiros e viu o Campinas fechar a parcial em 25 a 22.

Na segunda parcial, o Guarulhos reagiu, fez 4 a 2 no placar e contou com o oposto Franco virando muitas bolas e ajudando seu time. O Campinas empatou no 12 a 12, e equilibrou a parcial, mas logo o Guarulhos viu seu jogo encaixar e disparou no placar, fazendo 21 a 19. Jogando bem, com todos os fundamentos funcionando, o Guarulhos fechou a parcial em 25 a 23.

O terceiro set começou com Guarulhos abrindo 3 a 0 no placar. Campinas tentou encostar no placar, mas Guarulhos seguiu melhor e abriu 4 pontos de vantagem, fazendo 9 a 5. O contra-ataque guarulhense funcionou bem, o time cometeu menos erros e fechou o set por 25 a 17 em cima de um Campinas bem instável e com dificuldade na virada de bola.

Já a quarta parcial foi a redenção do Vôlei Renata no jogo. Os campineiros voltaram a jogar bem, o passe voltou a funcionar e o contra-ataque também melhorou. O Guarulhos começou a errar de novo, e o Campinas aproveitou a instabilidade, fechando a parcial em 25 a 17. No tie-break, o Vôlei Renata foi liderado pelo oposto Bruno Lima, que fez uma grande partida, com 22 pontos. O Guarulhos sofreu no passe e na marcação, e viu o Campinas fechar o set em 15 a 10, vencendo o jogo por 3 sets a 2.

