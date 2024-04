O quinto confronto entre Lokomotiv e Dynamo Moscow pela série de semifinal da Superliga Russa terminou em confusão no último domingo (14).

Karacurt, ponteira campeã da VNL 2023 com a Seleção Turca, provocou as adversárias ao longo de toda partida. No final, a atleta saiu do fundo de quadra e foi até a rede gritar para as adversárias, o que deagradou as atletas de Moscow.

Natália, atacante do Dynamo, mostrou-se bem incomodada com a atitude e com as provocações. No cumprimento pós-jogo, a brasileira parou Karacurt e pediu respeito:

"Depois do jogo, durante um aperto de mão na rede, eu queria explicar calmamente a ela, eu não fui hostil. Eu disse a ela: 'Você deveria ser mais respeitosa com as pessoas, porque seu comportamento não é adequado a um profissional e ninguém acha adequado. Eu respeito você como jogadora e como pessoa, mas a maneira que você se comporta em quadra é inaceitável, você deveria ser mais respeitosa'. Eu parabenizei pelo bom jogo e fui embora.", comentou a um jornal russo.

A confusão ainda rendeu um dedo do meio da oposta russa campeã mundial, Natalia Goncharova, direcionado a Karacurt.

Publicação de Natália

Natália, ainda, publicou em suas redes sociais uma foto junto a sua equipe comentando o ocorrido:

"Esporte é competição, é sobre ganhar e perder e todo atleta gosta muito mais de ganhar. Lógico. Mas o esporte não é só isso. Esporte é respeito, ética, inclusão, jogo limpo, excelência, honestidade. O esporte te ensina a ter coragem. O esporte te ensina a trabalhar em equipe, a respeitar hierarquias. O esporte ensina tanta coisa, que quando vemos alguém DESRESPEITANDO o adversário, vai muito além disso. Vai contra todos os valores. Pois está desrespeitando seus colegas esportivos. E porque não está desrespeitando a sociedade? O esporte inspira crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ser atleta, é ser exemplo. Se o esporte ensina tudo isso, o que dizer quando alguém ignora todos esses valores em prol do próprio ego?

O post recebeu apoio de diversas personalidades do vôlei. Sheilla Castro, Camila Brait, Arina Fedorovtseva, Yeon Koung Kim, Natalia Goncharova, Carol Gattaz e Kisy foram alguns dos nomes a interagiram com a postagem.

https://www.instagram.com/p/C5ySe_0NMgd/?igsh=bTI5MDc4cTdyNnUx

Reação de Karacurt

Karacurt publicou uma série de stories sobre a confusão. Além das provocações aos haters, a atleta repostou uma foto da partida com a legenda "Good night, Brazil".

Em outra postagem, Ebrar compartilhou um vídeo de Goncharova, capitã do Dinamo Moscow, xingando a adversária por meio de gestos no decorrer da partida:

"Ética esportiva, provocações e respeito são as últimas coisas que você precisa falar sobre...vamos falar sobre os movimentos que a capitã adversária fez na partida.", comentou.

Foto: Reprodução/ Instagram

Posicionamentos de Estrelas Brasileiras

Jogadoras brasileiras repreenderam o comportamento de Karacurt, que é conhecida pelas suas provocações e comemorações extravagantes.

"É isso!! Que coisa feia essa menina faz!! Falta de respeito e muita arrogância!! Insuportável, Habla mesmo cumpanheira", disse Brait.

"Inacreditável condutas assim não terem punição. Mancha voleibol, mancha o esporte. Nós atletas somos exemplo por exatamente o oposto do que está acontecendo.", comentou Sheilla na postagem de Natália.

Foto: Reprodição/ Instagram

Depois, a bicampeã olímpica voltou a se pronunciar via stories:

"É isso! Sempre ganhei mais do que perdi, e nunca desrespeitei ninguém. O esporte me ensinou valores que passo diariamente para minhas filhas. E se hoje quero que elas vivam o esporte é por tudo isso".

Foto: Reprodução/ Instagram

Pronunciamento do Dynamo Moscow

A presidente do Moscow e ex-atleta, Elena Godina, comentou sobre as adersárias de sua equipe. As falas, com teor homofóbicas, repercutiram:

"Muitas famílias com crianças, a próxima geração de voleibol, frequentam as academias. Para piorar a situação, tudo isto é recebido com a aprovação de seus companheiros demoníacos disfarçados, enquanto três jogadoras do Lokomotiv criam os seus próprios filhos."

"Sou categoricamente contra todos os acontecimentos e fatos que acontecem no meu país, na minha pátria, que insultam nossa cultura e história multinacional. Numa altura que a terra e o povo russo estão sob bombardeamento inimigo e os melhores representantes do país nos defendem com armas nas mãos, estão a trabalhar em nosso benefício, isso irá desenvolver-se aqui? Isso nunca vai acontecer! Isso só pode causar condenação e desprezo universal!"

Na Rússia, a comunidade LGBTQI+ é reconhecida como uma organização extremista. Demonstrações de carinho e beijos entre pessoas do mesmo sexo são proibidas e passíveis de punições perante a lei.

Resposta de Thaísa

A bi-campeã olímpica, Thaísa Daher, se pronunciou sobre os comentários:

"Gente...que doideira!! Imagina morar nese país...cota doido...Só não entendi porque a 'lokona' provocou foi nós brasileiros no post dela!? Loucura com doideira, eita atrás de oiaaa, só baphão!!!", comentou.