De casa cheia e ingressos esgotados, o Vôlei Renata venceu o Vedacit/Guarulhos por 3 sets a 0 (25-21, 25-22 e 32-30), nesta quinta (18), no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). A equipe campineira havia vencido o primeiro jogo, fora de casa, por 3 a 2. Com a vitória no segundo jogo, o Vôlei Renata encerrou a série melhor de três das semifinais em 2 a 0 e garantiu a vaga na final da Superliga 2023/2024.

O Vôlei Renata fez história, e de oitavo colocado na fase classificatória, vai à final da Superliga. Os campineiros eliminaram o líder Sada Cruzeiro nas quartas de final, e o quarto colocado Guarulhos na semi. A temporada da equipe foi de altos e baixos, e correram o risco de ficar de fora dos playoffs, se classificando somente na última rodada da fase classificatória.

A partida, apesar de vencida em sets diretos, foi bem equilibrada. O Guarulhos fez frente ao adversário, encostando no placar diversas vezes, mas cometeu muito mais erros. O Vôlei Renata entrou em quadra seguro e bem no saque e no contra-ataque, o que foi fundamental para a vitória.

O oposto Franco foi o maior pontuador da partida, com 19 pontos. No lado campineiro, o ponteiro Adriano foi quem mais pontuou, com 15 pontos marcados. Também se destacaram o ponteiro Maurício Borges, o central Juninho e o oposto Bruno Lima. O melhor jogador da partida foi Maurício Borges, que foi escolhido pelo público para receber o troféu Viva Vôlei.

Agora, o Vôlei Renata aguarda o vencedor da série entre Sesi Bauru e Joinville, para saber quem será seu adversário na grande decisão. Os campineiros buscam um título inédito. A final da Superliga 2023/2024 será disputada no dia 28 de abril, no ginásio Geraldão, em Recife (SP).

Campineiros fazem história e vão à final da Superliga

O primeiro set da partida começou equilibrado entre Vôlei Renata e Guarulhos, mas a equipe guarulhense cometeu muitos erros de saque e ataque. O Campinas jogou seguro, e chegou a abrir 24 a 20 no final do set. Um erro de arbitragem comprometeu o primeiro set point campineiro, mas os donos da casa seguiram e fecharam a parcial em 25 a 21.

Na segunda parcial, o Campinas continuou melhor no jogo. O Guarulhos parecia nervoso em quadra, e viu o adversário abrir 10 a 8 no placar. Mas logo os guarulhenses melhoraram, e encostaram no placar, fazendo 13 a 14. O central Gabriel Bertolini retornou ao time após dez dias afastado por causa de uma gripe, e contribuiu com o time para empatar em 16 a 16. O Vôlei Renata chegou a abrir 21 a 19 no placar, mas a vantagem caiu para um ponto. O Guarulhos tentou o máximo que pôde, mas no 24 a 22, errou um ataque e o Vôlei Renata fechou o set em 25 a 22.

No último set, o Vôlei Renata abriu 3 a 1 no início. Mas Guarulhos empatou o jogo em 4 a 4, no saque forte e quebrando o passe campineiro. Novamente, o jogo ficou equilibrado e pegado, com nenhum dos dois times conseguindo abrir vantagem no placar. Um rally longo marcou o 26 a 25, dando o match point ao Vôlei Renata, mas Guarulhos conseguiu empatar novamente a parcial. No 29 a 28, o Guarulhos parou o jogo para organizar o time, o que atrapalhou o Vôlei Renata. Mas apesar da disputa, o Guarulhos errou mais no final, e a equipe campineira fechou o set em 32 a 30, num bloqueio do ponteiro Adriano.

