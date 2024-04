Ana Cristina é bicampeã da Liga Turca. A brasileira conquistou o título neste domingo (21) com o Fenerbahçe. Assim como no ano passado, a equipe de Ana venceu o Eczacibasi. Dessa vez, com um 3 a 2 na série de cinco jogos que decidia o torneio.

Pela fase clasificatória, o Fenerbahçe avançou em primeiro lugar com 24 vitórias, duas derrotas e 73 pontos. Nas semifinais, venceu o THY: no jogo de ida por 3 sets a 0 e, na volta, por 3 sets a 1.

O Eczacibasi passou em terceiro lugar na fase classificatória com 23 vitórias, três derrotas e 68 pontos. Para chegar às finais, eliminou o Vakifbank, de Gabi, nas semifinais.

O Jogo

Ana Cristina, titular, foi essencial para o título do Fenerbahçe. Além da função no fundo de quadra, a ponteira foi decisiva no ataque e marcou 11 pontos. Protagonista, Ana marcou um ace no terceiro set, quando o Eczacibasi liderava a parcial e anotou um bloqueio em Boskovic, que deu o match point ao Fener.

Na partida, o Fenerbahçe foi melhor em todos os fundamentos, mas principalmente na relação saque e contra-ataque. Melissa Vargas, como sempre, assume o protagonismo e leva a equipe a mais um título.

O Eczacibasi depende da eficiência de Boskovic, que no final da partida estava nitidamente desgastada fisicamente. A oposta levou dois bloqueios (24x24 e 25x24) e atacou a última bola do jogo para fora, garantindo o oitavo título turco às adversárias.

Mesmo com o desgaste físico, Boskovic foi a maior pontuadora com 22 pontos. Pelo lado vencedor, Vargas marcou 15 vezes.

A Série Melhor de 5 Jogos

O confronto deste domingo marcou a decisão de uma série que estava empatada: duas vitórias para cada lado. Relembre os placares das partidas anteriores:

09/04: Eczacibasi 1x3 Fenerbahçe

13/04: Fenerbahçe 2x3 Eczacibasi

15/04: Fenerbahçe 3x0 Eczacibasi

18/4: Eczacibasi 3x0 Fenerbahçe

21/04: Fenerbahçe 3x0 Eczacibasi

Seleção do Campeonato:

Melhor Ponteira: Ana Cristina (Fenerbahçe)

Melhor Levantadora: Bojana Drça (Fenerbahçe)

Melhor Líbero: Gizem Orge (Fenerbahçe)

Melhor Central: Eda Erden (Fenerbahçe)

Melhor Oposta: Tijana Boskovic (Eczacibasi)

MVP: Melissa Vargas (Fenerbahçe)