A Superliga 2023/2024 terminou neste domingo (21), com a disputa da final entre Gerdau Minas e Dentil/Praia Clube, no ginásio Geraldão, em Recife (PE). Na ocasião, o Minas venceu o Praia por 3 sets a 1 (25-23, 21-25, 25-16 e 25-21) e levou o título. Na cerimônia de premiação, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as escolhidas para a seleção do campeonato.

Seleção da Superliga 2023/2024

Melhor levantadora: Brie King – Sesc Flamengo

Melhor oposta: Kisy Nascimento – Gerdau Minas

Melhores ponteiras: Sofya Kuznetsova – Dentil/Praia Clube e Veronica Jones-Perry – Sesc Flamengo

Melhores centrais: Adenízia Ferreira – Dentil/Praia Clube e Thaísa Daher – Gerdau Minas

Melhor líbero: Camila Brait – Osasco/São Cristóvão Saúde

Revelação: Julia Kudiess – Gerdau Minas

Melhor técnico: Nicola Negro – Gerdau Minas

MVP (Most Valuable Player): Kisy Nascimento – Gerdau Minas

A seleção do campeonato foi composta por jogadoras dos times que chegaram à semifinal, Minas, Praia Clube,, Osasco e Sesc Flamengo. O campeão, Minas, contou com duas jogadoras no dream team da competição, com a oposta Kisy Nascimento e a central bicampeã olímpica Thaísa Daher. Kisy também recebeu o prêmio de melhor jogadora da competição. A central Julia Kudiess recebeu o prêmio de revelação do campeonato. O técnico italiano Nicola Negro também foi premiado como melhor técnico. Já o vice-campeão, Praia Clube, teve duas de suas jogadoras no dream team, a ponteira russa Sofya Kuznetsova e a central campeã olímpica Adenízia Ferreira.

O terceiro colocado Sesc Flamengo também compôs o time dos sonhos, com a ponteira estadunidense Roni Jones-Perry sendo uma das melhores ponteiras e a levantadora canadense Brie King como a melhor levantadora. Do Osasco, veio a melhor líbero, Camila Brait também foi premiada.

Brait anuncia que não vai aceitar a convocação para a seleção brasileira

Entrevistada ao final da partida, a líbero Camila Brait anunciou que não irá se juntar à seleção brasileira para a disputa da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em maio e julho, respectivamente. Seu nome foi incluído na lista de 30 nomes inscritos na Liga das Nações deste ano.

“Eu tenho dois filhos, então fica tudo mais difícil. Eu não parei de jogar vôlei ainda até hoje porque eu não me sinto preparada, eu amo o vôlei e amo estar aqui. [...] A seleção fica distante para mim, tem muitas viagens, fica muito longe, muito distante. Então, para mim, no momento, não vai dar mesmo. Torço para a Natinha e para Nay [Nyeme, líbero do Minas], o Brasil está muito bem representado, vou torcer demais e sei que o Brasil tem chance de chegar na final e ganhar”, disse Brait em entrevista ao Sportv.

Thaísa joga machucada e desabafa ao final da partida

A central bicampeã olímpica Thaísa Daher desabafou no final do jogo. Ela contou que lidou com lesões ao longo da temporada, desde que chegou da temporada de seleções. Ela relatou que teve uma rotura parcial no tendão do pé, edema ósseo, tendinite e bursite. Durante a partida, sentiu um estiramento na coxa. Muito emocionada, Thaísa revelou que chegou a tomar injeções no banco durante a final.

"Estou com lesão desde que voltei da seleção. Tentamos dar uma sobrevida para continuar jogando, até tomei injeção no banco, porque está muito díficil. [...] Fiz um sacrifício, mas com muito orgulho e amor. Não me arrependo de nada, porque o vôlei é a minha vida. [...] Agora, é parar para cuidar um pouco. Terei duas semanas de cuidados e já deixei o médico agendado. Como estou compensando muito o movimento, senti um estirão no posterior da coxa [durante a final]. Assusta um pouco, mas espero que não tenha sido nada", disse Thaísa, em entrevista à Globo.