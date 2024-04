Paulo Coco deixa o comando do Praia Clube

Após sete anos, o técnico Paulo Coco deixará o Praia Clube na próxima temporada. Campeão da Superliga em duas oportunidades — em 2017/2018 e 2022/2023 — o treinador irá treinar o Atlanta, na nova liga dos Estados Unidos, a League One Volleyball (LOVB). O contrato tem duração de dois anos. A informação foi confirmada pelo treinador, nesta sexta (26), ao repórter Gleudo Fonseca, da TV Integração.

O treinador recebeu o convite antes das quartas de final da Superliga, e informou ao clube antes das semifinais. O Praia Clube tinha intenções de renovar com o técnico, mas a negociação não andou. Então, após a final da Superliga, no último dia 21, Paulo Coco conversou com sua esposa e decidiu por aceitar o desafio de ir treinar um clube fora do país pela primeira vez.

Paulo se reuniu com a diretoria do Praia Clubeno dia seguinte após a final e informou ao gerente de esportes André Lellis e o supervisor de vôlei Bruno Vilela, que deixaria o clube. O treinador afirmou que foi uma escolha difícil, por ter vivido bons anos em Uberlândia e ter conquistado títulos que faltavam para ele e para o clube.

O técnico também contou que assumirá um novo desafio, que é uma grande oportunidade para ele, de um mercado novo que está abrindo e numa liga com potencial para crescimento e que já conta com grandes atletas.

Conquistas de Paulo Coco com o Praia Clube

Paulo Coco assumiu o comando do Praia Clube na temporada 2017/2018, vindo do rival Minas, para substituir o técnico anterior, Ricardo Picinin. O treinador também é auxiliar de José Roberto Guimarães na seleção brasileira feminina.

Com o Praia Clube, venceu as Superligas de 2017/2018 e de 2022/2023. Também venceu três Campeonatos Mineiros (2019, 2021 e 2023), dois Campeonatos Sul-Americanos (2021 e 2023), quatro Supercopas (2018, 2019, 2020 e 2021) e uma Copa Brasil (2023).