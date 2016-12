Rexona-SESC vence Brasília e segue como líder da Superliga 2016/17

Foto: Divulgação / Rexona-Sesc/Facebook

O Rexona-Sesc venceu o Brasília Vôlei nesta quinta-feira (8) por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 14/25, 25/21 e 25/23. O jogo que aconteceu no Rio de Janeiro trouxe boa sorte para o time da casa, e mesmo com jogo equilibrado, fez com que o Rexona continuasse como líder do campeonato com oito vitórias em oito partidas.



O primeiro set se deu por domínio dos cariocas desde o início. Já no segundo, os visitantes reagiram e mostraram sua força de vontade, encerrando com 11 pontos de diferença por 14 a 25.



No terceiro set nenhuma das duas equipes abriu grande diferença de pontos, mas quando o momento final da parcial foi se aproximando, o time do técnico Bernardinho exibiu seu talento e encerrou o set por 25 a 21.



O quarto e último set mexeu com o coração de quem assistia o duelo. Os times alternaram pontos, até que com um erro do Brasília o Rexona se aproveitou, confirmando seu favoritismo. O quarto set terminou por 25 a 23 e a equipe carioca garantiu mais uma vitória.

O próximo jogo do Rexona-Sesc será na terça-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília) contra o Vôlei Nestlé, em Osasco. Também na próxima terça-feir, o Brasília Vôlei jogará em casa, contra o Renata Valinhos às 20h.