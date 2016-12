Jogo Praia Clube x Vôlei Nestlé pela Superliga 2016/17

Atualiza o conteúdo

Praia Clube vence por 3 sets a 2 e assume a vice liderança com 20 pontos. O Osasco fica em terceiro com 18 pontos.

Ellen foi eleita a melhor da partida.

5º set Fabiana fecha o jogo! 17/15

5º set Tandara vai para o saque e erra, 15/14

5º set Tandara impede o match point e empata o jogo na jogada seguinte, 14/14

5º set O Praia Clube tem o match point, 14/13

5º set Praia consegue abrir dois pontos no momento importante do jogo, 11/9

Que clássico! Que jogo!!!

Começa o quinto set, tie beak

4º set Praia Clube fecha o set em 25/21, empata novamente a partida

4º set Que rally foi esse? Praia consegue fazer seu quarto ponto, 4/5

Começa o quarto set, será que será o último?

3º set Em uma jogada bem disputada o Osasco consegue fechar mais um set em 23/25

3º set Osasco passa a frente, Bia coloca a bola no chão, 21/22

3º set Ela faz a diferença, Fabiana ataca na paralela e faz 18/18

3º set Este é o set mais equilibrado do clássico entre Praia Clube e Vôlei Nestlé, 14/14

Cartão vermelho para técnico do Nestlé, Luizomar e assistente técnico do Praia Clube.

Começa o terceiro set.

Praia Clube fecha a segunda parcial em 25/22 e empata o jogo.

2º set Saraelen no bloqueio para a Ellen, 20/20

Praia Clube se recuperou neste set, abre vantagem de cinco pontos, 18/13

Tandara sente incômodo no pé e sai do jogo para entrada da ponteira Gabi.

2º set A cubana sacou e marcou! Praia na frente, 7/5

O time do Praia Clube parece desorganizado em quadra, talvez seja preciso que o técnico Ricardo faça um pedido de tempo.

2º set Começou o segundo tempo e o Osasco faz o primeiro ponto, 0/1

Neste primeiro set o Osasco conseguiu fazer quatro pontos diretos de saque.

1ºset Não adiantou muito, em seguida, o Vôlei Nestlé fecha em 25 a 16 a primeira parcial em 24min do jogo.

1ºset Ramirez ataca e impede o Osasco de fechar agora a primeira parcial, 16/25

1ºset O Praia tem usado muito o fundamento do bloqueio, o Osasco tem aproveitado deste para abrir distância no placar, 15/22

1ºset A oposta Ramirez leva cartão amarelo por comemorar na frente do time adversário.

1ºset Tandara para no bloqueio da central Fabiana, 9/12

1ºset Praia corre atrás e tenta equilibrar, 6/9

1ºset Nestlé começa com vantagem, 0/3

Começouuuu

Para formar a dupla campeã olímpica, a experiente Fabiana foi confirmada e reforçará o time do Praia Clube ao lado de Walewsca.

A estadunidense Alix, terceira maior pontuadora desta competição, está de fora desta partida, devido lesão no dedo anelar direito.

Vamos começar? #Partiuclássico de vôlei! Praia Clube x Vôlei Nestlé

A sexta-feira está recheada de jogos da Superliga. Às 19h30: Renata Valinhos x Rio do Sul; Bauru x Sesi; São Caetano x Pinheiros. Às 20h, Fluminense x Minas.

“Jogar com o Praia Clube é sempre difícil. É uma equipe com uma torcida apaixonada e um grande time com campeãs olímpicas e jogadoras experientes. Elas têm muito volume de jogo e vamos precisar manter a paciência e sermos agressivas ao mesmo tempo. Será um jogo decidido nos detalhes e a equipe que errar menos, vai levar a melhor”, afirmou a líbero Camila Brait.

Nenhuma experiente das equipes de Praia Clube e Vôlei Nestlé somaram mais pontos do que a jovem jogadora do Sesi, Lorenne é a maior pontuadora desta edição da Superliga até o momento. Ela soma 132 bolas atacadas no chão. A oposta tem 20 anos, 1,85m e chegou para fazer parte deste novo projeto do Sesi.

“Vamos jogar em casa contra uma grande equipe e esperamos uma partida difícil. Temos treinado bastante para corrigirmos os erros do último jogo contra o Brasília. Estamos confiantes no trabalho que temos realizado e a expectativa é de fazermos um bom jogo”, contou a ponteira Michelle.

A jogadora campeã olímpica, Fabiana está se recuperando de um desconforto na coxa direita, porém, deve estar à disposição do técnico Ricardo Picinin. A ponteira estrangeira Alix, é dúvida para o jogo devido lesão no dedo anelar.

Na última rodada, o Vôlei Nestlé recebeu o Renata/Valinhos e ganhou por 3 sets a 0 (25-16 | 25-11 | 25-20). Enquanto o Praia Clube perdeu na sétima rodada para o Brasília Vôlei por 3 a 0 (21-25 | 21-25 | 17-25).

As duas equipes têm a mesma campanha na competição, com seis vitórias e uma derrota, somando 18 pontos. O time de Osasco aparece em terceiro lugar e na quarta colocação, o time mineiro; a diferença foi definida devido ao saldo de pontos.

Boa noite, torcedores! Nesta noite, teremos o clássico nacional de vôlei feminino. A partida válida pela Superliga 2016/17 entre Praia Clube e Vôlei Nestlé acontece em Uberlândia às 21h30 (horário de Brasília). Você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil.