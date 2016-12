Vôlei Nestlé 3 x 2 Rexona-SESC ao vivo pela Superliga Feminina de Vôlei

Atualiza o conteúdo

E foi isso, obrigado a você que nos acompanhou aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço e até a próxima!

O sintoma de grande jogo se concretizou, as madantes venceram, e o campeonato pega fogo de vez!

Tie Break: ACABOU! Grande vitória do Vôlei Nestlé contra o Rexona-SESC, e com uma vitória suada, as paulistas quebram a invencibilidade do Rio na Superliga Feminina!

Tie Break: O Osasco agora tem o match point!

Tie Break: O Vôlei Nestlé/Osasco abre dois pontos e o Bernardinho pediu tempo, 11 a 9.

Tie break: Está tudo em aberto ainda, 10 a 9 para o Osasco.

Tie break: Vamos agora ao set desempate, e já está 5 a 4 para o Osasco!

4° SET: TEEEEMOS UM JOGO! O Vôlei Nestlé/Osasco consegue fechar o set em 25 a 23 e vamos ao tie break!

4° SET: No momento crucial do jogo, o Rio de Janeiro está no seu momento favorável; 19 a 16.

4° SET: A torcida do Osasco canta forte no ginásio, linda demais a festa dos paulistas!

4° SET: E COMEÇA O SET QUE PODE SER O ÚLTIMO!

3° SET: OLHA O RIO AÍ! As comandadas de Bernardinho tomaram as rédeas do set e venceu; 25 a 20 contra o Vôlei Nestlé, e as cariocas tem a chance de fechar o jogo no quarto set!

3° SET: O equilíbrio tomou conta de vez do jogo, e ninguém consegue dilatar o placar; 21 a 19 para o Rexona-SESC e tudo está em aberto no set!

3° SET: QUE ISSO HEIN OSASCO?! As paulistas são outras após o primeiro set, e agora vão vencendo o Rio de 9 a 4.

3° SET: O Osasco já começa o set abrindo 2-0, esse jogo ainda vai longe.

2° SET: AS CARIOCAS BUSCARAM, MAS DEU OSASCO! Estando a 7 pontos atrás (21-14), o Rexona-SESC conseguiu empatar o jogo em 24-24, mas o Osasco se impôs e fechou o set, 26-24!

2° SET: Com um lindo ataque de Tandara, o Vôlei Nestlé/Osasco abre mais no placar, 21 a 14 agora.

2° SET: O Rexona-SESC não consegue alcançar o Osasco no jogo, e as paulistas estão 4 pontos na frente, 18-14.

2° SET: Osasco bem demais até aqui, consegue virar sem dificuldades as bolas, e vai vencendo por 12 a 8 o set!

2° SET: Bola em jogo, e o placar já está em 4 a 3 para o Osasco.

Um susto: Foi detectado no ginásio um princípio de incêndio, mas as pessoas que estão trabalhando no jogo já conseguiram controlar as chamas, algo muito curioso.

1° SET: E ACABOU O SET! O Osasco até conseguiu encostar no placar, chegando aos 23 pontos e ficando na distância de um ponto para o Rio, mas as cariocas conseguiram virar a última bola e fecharam o set, 25-23. O jogo é bom!

1° SET: Com 24 a 21 no placar, o Rexona-SESC/RJ tem o set point!

1° SET: O Osasco deixou as cariocas abrirem muito, tem dificuldades em parar o ataque do Rio, mas temos jogo ainda no set, 23-19.

1° SET: O Rexona-SESC consegue abrir uma vantagem de três pontos no momento crucial do set, 16-19 para as cariocas.

1° SET: Jogo muito equilibrado até aqui, ambas as equipes vão virando bem as bolas, 12-12 no placar.

1° SET: O primeiro ponto do jogo é do Rio de Janeiro, 1-0!

COMEÇA O JOGO, É A 9ª RODADA DA SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI!

Já o Rexona-SESC/RJ começa o jogo com: Roberta, Juciely, Gabi, Anne, Mayhara, Monique e Fabi (L).

O Vôlei Nestlé/Osasco começa o jogo com a seguinte escalação: Dani Lins, Saraelen, Malesevic, Tandara, Bia, Paula e Camila Brait (L).

O processo de aquecimento já terminou, agora vamos iniciar a apresentação das atletas.

As equipes estão aquecendo no ginásio José Liberatti, já já o jogo vai começar!

Independente de qualquer estatística, mas a tendência é de termos um grande jogo, até pelo bom campeonato que as comandadas de Bernardinho, e também porque as duas equipes ocupam as cabeças da Superliga Feminina de Vôlei.

São 8 jogos, 6 vitórias e duas derrotas, 8 sets perdidos e 20 vencidos; esse é o retrospecto do Vôlei Nestlé até aqui na Superliga.

Em 8 jogos até aqui, o Rexona-SESC perdeu apenas DOIS sets, isso mesmo, dois sets, ou seja, desde o início da Superliga, a equipe carioca só venceu! Isso leva a crer que as meninas do Vôlei Nestlé vão ter que 'soar sangue' para conseguir manter a invencibilidade em casa.

As equipes se enfretaram 80 vezes na história, e a vantagam do Rio é ampla: são 46 vitórias das cariocas, e 34 vitórias das paulistas.

Líder até o momento, o Rexona-SESC (RJ) busca aumentar a distância na tabela em relação ao Volêi Nestlé (SP), mas para isso, terão a dura missão de bater as paulistas em Osasco-SP, coisa que ainda não aconteceu na competição. O jogo acontece no ginásio José Liberatti, localizado na cidade de Osasco.

Uma ótima tarde a você ligado aqui na VAVEL Brasil! Na noite de hoje, teremos um grande jogo, que será válido pela Superliga Feminina: Vôlei Nestlé x Rexona-SESC. O jogo é válido pela 9ª rodada da superliga, e tem o seu início marcado para às 21h30 (horário de Brasília).