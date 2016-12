Com jogo em Belém, Campinas vence Sesi pela Superliga de Vôlei

A capital paraense recebeu um grande jogo na noite dessa quarta-feira (15), no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Pela primeira vez na história, foi realizada uma partida da Superliga em Belém.

Campinas e Sesi ficaram frente a frente em quadra, em um duelo marcadado por muita igualdade, já que ambas as equipes vinham de campanhas idênticas, com seis vitórias e duas derrotas.

O jogo foi bem disputado, mas se encerrou com vitória do clube do interior paulista por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/20, 20/25 e 27/25. Com o resultado, O Campinas subiu para a quarta colocação enquanto que o Sesi segue em terceiro.

Na próxima rodada o clube da capita paulista irá medir forças com o JF Vôlei, em Juiz de Fora, ás 13h no sábado. Já na mesma data, ás 11h, o Campinas vai até o ginásio Paulo Chidde, em Baetão, encarar o São Bernardo.

Campinas vence com dificuldade o último quarto

O jogo já começou com um Campinas acelerado em quadra. Logo de cara a equipe do interior paulista abriu 4 a 0, colocando pressão nos adversários. O Sesi chegou a encostar no placar, mas acabou sofrendo com os saque de Vini e Maurício Souza, e ainda teve grandes dificuldades para passar pelo bloqueio rival. Com uma largadinha, o Campinas fechou o primeiro set em 25-18 abrindo 1 a 0 na partida.

A segunda etapa começou parecida com a primeira. o Campinas logo de cara já abriu 4 a 1, fazendo o treinador Marcos Pacheco pedir tempo. Após a pausa, o Sesi igualou forças e chegou a virar num belo bloqueio de Douglas Souza, fazendo 9 a 8.

O jogo ficou parelho boa parte do set, até que o Campinas, que contava com o levantador Rodriguinho inspirado, o qual foi eleito o craque da partida, igualou uma boa sequência de 3 pontos seguidos, o qual o Sesi não conseguiu reagir, e viu a equipe do interior paulista fechar o set em 25 a 20, colocando 2 a 0 no placar.

Terceiro set também foi marcado pelo equilíbrio. Duelo seguiu empatado, até que Mauricio e Douglas Souza que vinha bem na partida, abriram 11-9 para o Sesi. Jogando muito no bloqueio, a equipe da capital conseguiu neutralizar o adversário e venceu o set por 25 a 20, deixando o jogo em aberto.

O Sesi seguiu lutando bravamente na quarta parcial, mas outra uma vez o bloqueio do Campinas voltou a funcionar. O clube da capital chegou a empatar o set em 12-12 após bom ataque de Lucão. Com um enorme equilíbrio, a parcial se manteve disputada ponto a ponto, até que Rivaldo fez 27 a 25 para o Campinas, fechando a partida em 3 a 1.