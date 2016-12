Resultado Sada Cruzeiro 3x0 Vôlei Taubaté pela Superliga 2016/17

INCIDENCIAS: Partida entre Sada Cruzeiro x Vôlei Taubaté, válida pela 10º rodada da Superliga masculina 2016/17. Realizada no ginásio do Riacho, em Contagem (MG).

Encerramos aqui nossa transmissão. Agradecemos pela sua audiência. Continuem prestigiando a VAVEL Brasil. Tenham uma boa noite!

Com a vitória contra o Vôlei Taubaté, a equipe do Sada Cruzeiro se isola na liderança da Superliga masculina com 29 pontos. Até aqui são 10 jogos e 10 vitórias do time mineiro na competição.

3º set Fim de jogo! No erro de ataque do Taubaté, a partida termina em 30x28. Vitória do Sada Cruzeiro por 3 sets a 0. Parciais: 25/17; 25/18; 30/28.

3º set Wallace bota a bola no chão, 28x28

3º set Lucarelli erra o saque, 28x27

3º set Cruzeiro empata o jogo, 26x26

3º set No bloqueio de Caio, match point para o Taubaté, 25x26

3º set Simon erra o saque, partida empatada, 25x25

3º set Walllace fica no bloqueio duplo e o Cruzeiro volta a ter o match point, 25x24

3º set Lucarelli explora o bloqueio e evita o ponto do jogo do Cruzeiro, 24x24

3º set Após erro de saque do Taubaté, match point para Cruzeiro, 24x23

3º set No ataque de Lucas, jogo empatado. 23x23

3º set Explorando o bloqueio, Filipe volta a por o Cruzeiro na frente da parcial. 23x22

3º set As duas equipes erram seus saques em sequência, 21x22

3º set Bloqueio duplo do Taubaté! Agora abre um ponto de vantagem na parcial. 20x21

3º set Lucarelli pelo corredor empata novamente a partida. Grande set! 19x19

3º set Grande bola de Leal para o Cruzeiro, até aqui 19x18

3º set Nesta parcial o Taubaté estabilizou o jogo e com isso não deixa a equipe do Cruzeiro abrir vantagem no placar. 18x18

3º set Lindo saque de Evrando. Ace para botar o Cruzeiro na frente. 16x15

3º set No erro de Wallace pega diagonal o Cruzeiro empata a parcial. A partida é muito equilibrada. 15x15

3º set Lucarelli pelo meio faz mais um. Cresceu na partida neste terceiro set o ponteiro do Taubaté, 13x13

3º set Ace de Lucarelli! o Taubaté empata o jogo novamente, 12x12

3º set Grande set de Isac, após ataque pelo meio o central marca no bloqueio, 12x9

3º set No erro de Evandro após invasão o Taubaté empata novamente, 6x6

3º set Linda bola de Evrando pelo meio para marcar seu 12º ponto no jogo, 6x5

3º set Ace de Wallace para o Taubaté! 5x5

3º set Grande bola de Rafa para o ponto de Lucarelli, 4x3

3º set Cruzeiro já abre vantagem no terceiro set, mas o Taubaté corre atrás e tenta virar a parcial, 3x2

3º set Começa a terceira etapa! Grande partida faz a equipe do Cruzeiro até aqui, estão muito próximos da vitória na partida.

2º set Termina o segundo set! No erro de condução de Caio, o Cruzeiro faz 25x18 na parcial e abre 2 a 0 na partida.

2º set Com Leal explorando o bloqueio adversário na diagonal o Cruzeiro faz set point, 24x18

2º set Mais um! Na largadinha Filipe faz seu oitavo ponto no jogo, o sétimo só no segundo tempo. 23x16

2º set Filipe faz a diferença nos últimos ataques, já é o terceiro ponto seguido, 22x16

2º set No ataque de Filipe pela entrada de rede o Cruzeiro volta a ter vantagem consistente, 20x15

2º set Em bola difícil pelo meio Lucarelli diminui a vantagem, 18x15

2º set Cruzeiro abre cinco pontos de vantagem na parcial, 18x13

2º set No ataque em diagonal, ponto de Wallace, 15x11

2º set Bloqueio de Leal! Ponto do Cruzeiro, 14x10

2º set Em dois erros de Wallace o Cruzeiro volta à frente do placar, 11x9

2º set O Vôlei Taubaté reage e empata a parcial, 9x9

2º set Grande rally que termina com Wallace explorando o bloqueio adversário, 9x7

2º set Novamente etapa equilibrada com o Cruzeiro se mantendo na frente do placar, 8x5

2º set Mais um ponto de Evandro! É o quatro do Cruzeiro no set, 4x3

2º set No erro de saque de Filipe o Taubaté começa novamente o set na frente, 0x1.

1º set Termina o primeiro set de partida! Também pelo meio, Filipe ataca e faz o ponto da vitória. O Cruzeiro começa a partida à frente do placar. 25x17.

1º set No ataque pelo meio o Taubaté salva o primeiro set point, 24x17

1º set Wallace erra o saque e dá o set point para o Cruzeiro, 24x16

1º set No bloqueio o Cruzeiro vai se destacando, são 4 pontos no set até aqui, 23x15

1º set Grande primeiro set do oposto Evandro, são 6 pontos até aqui, 21x12

1º set Mais um ponto de Evandro na partida! Até aqui 20x12 no placar.

1º set As duas equipes erram muitos saques nesse começo de jogo. Até aqui são 3 erros do Cruzeiro contra 4 do Taubaté no fundamento. 17x11

1º set Belo bloqueio duplo do Cruzeiro! No placar, 15x10

1º set Uma partida muito equilibrada neste primeiro set. O Cruzeiro explora o bloqueio do adversário e se mantém na frente no placar, 11x9

1º set No bom ataque de Evandro, o Cruzeiro volta a ter três pontos de vantagem, 9x6

1º set O Vôlei Taubaté equilibra a partida e encosta no placar fazendo 7x6

1º set O Cruzeiro já vira e abre vantagem no começo de partida, 5x2

1º set O primeiro ponto do jogo é da equipe do Taubaté, 1x0

Os times já estão em quadra, a partida vai começar!

"Conhecemos bem o Wallace e o Éder, que são jogadores excepcionais, estiveram muito tempo aqui conosco. Mas, também tem Lucarelli, Rapha, Otávio, outros jogadores que conhecemos e sabemos da qualidade. É uma equipe bem estruturada, que precisamos ter bastante zelo em relação ao poder ofensivo deles. Estamos estudando bem e tentando uma estratégia para amenizar e segurar essa força deles e vamos fazer de tudo para seguir no caminho certo."

Para Filipe, nada que possa atrapalhar. Já que além dos ex-jogadores, todos os atletas são conhecidos da equipe mineira também. O experiente ponteiro do Sada Cruzeiro ainda comentou mais sobre o adversário desta noite.

Além de Wallace, o Taubaté terá em quadra outro atleta que já atuou por muito anos na equipe adversária, o central Éder, que jogou três temporadas seguidas no clube mineiro, desta vez defenderá a equipe paulista.

"Vai ser um jogo interessante. Joguei muito tempo no Sada.Tenho muito respeito por todos do time deles, conheço bem a equipe e sei que o jogo vai ser complicado. A nossa equipe foi montada por agora e a questão de entrosamento é mais difícil, coisa que não acontece no time deles, que está juto há muito tempo. Temos treinado forte e estudado muito o adversário. Vamos fazer de tudo para sair com a vitória. Temos que fazer um jogo correto, assim, temos boas chances."

Para esta partida estarão em quadra cinco campeões olímpicos. Ex-jogador do Sada Cruzeiro, agora oposto do Vôlei Taubaté, Wallace enfrentará a equipe mineira pela primeira vez após muito anos de carreira defendendo o azul celeste. Segundo maior pontuador da Superliga com 170 pontos, o jogador falou um pouco sobre a expectativa do duelo.

Jogo Sada Cruzeiro x Funvic Taubaté AO VIVO

Recentemente os adversários da noite deste sábado (17) se enfrentaram na final do campeonato sul-americano, onde a equipe mineira se sagrou tricampeã do torneio vencendo por 3 sets a 0, na casa do Vôlei Taubaté.

É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam nesta temporada. O duelo entre os mineiros e os paulistas é considerado um clássico do vôlei nacional. De um lado da quadra o tetra campeção Nacional Cruzeiro. Do outro, a equipe do interior paulista que busca seu primeiro título no campeonato.

Vice-líder, o time do Vôlei Taubaté conquistou sete vitórias e tem apenas duas derrotas em nove partidas. São 20 pontos ganhos até o momento na competição nacional.

O Sada Cruzeiro chega para esse confronto invicto no torneio, até aqui são nove jogos e nove vitórias. A equipe mineira é líder isolada da competição com 26 pontos.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos aqui a transmissão online da partida entre Sada Cruzeiro x Vôlei Taubaté ao vivo, válida pela 10º rodada da Superliga masculina de Vôlei, temporada 2016/17. A partida terá início às 19h:30, hórario de Brasília. Será realizada no ginásio do Riacho, na cidade de Contagem, Minas Gerais.