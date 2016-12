Após adiamento, Praia Clube vence Fluminense por 3 sets a 1 na Superliga feminina

Foto: Mailson Santana/FFC

O Praia Clube venceu o Fluminense neste sábado (17) por 3 sets a 1 com parciais de 22/25, 26/24, 25/15 e 25/18. O jogo estava programado para acontecer no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro às 14h, mas a forte chuva que caía no momento deixou o local impossibilitado e a partida foi transferida para a sede do tricolor, às 19h.

No primeiro set a equipe mineira cometeu vários erros e foi varrida pela equipe carioca por 25 a 22. Já no segundo set as mineiras reagiram e encerraram lado a lado com o time da casa por 26 a 24.

“No primeiro set cometemos muitos erros, mas depois conseguimos entrar na partida. Nossa equipe ainda está crescendo na competição e sabemos que ainda temos muito o que melhorar. Acredito que ainda podemos ser mais agressivas e vamos seguir trabalhando forte para evoluirmos a cada jogo”, disse a central Fabiana.

O terceiro e quarto sets foram liderados pelo Praia sem dificuldades por 25 a 15 e 25 a 18, tendo Walewska como a maior pontuadora do jogo, ao lado de Fabiana que foi eleita a melhor da partida e ganhou o Troféu Viva Vôlei.

O Dentil/ Praia Clube segue como quarto colocado na tabela e seu próximo jogo será na próxima quarta (21) contra o Rexona-Sesc, às 21h55 em Uberlândia. O Fluminense está agora na oitava colocação e jogará também na próxima quarta (21) contra o Sesi-SP, às 19h em Santo André.