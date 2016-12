Resultado Minas x São Bernardo pela Superliga Masculina de Vôlei (3-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão. Fique ligado, pois às 21h30 teremos Minas x Valinhos, pela Superliga Feminina de Vôlei.



Felipe foi eleito o melhor da partida.

Minas fecha a partida em 1h17. Parciais de 25/23, 25/18 e 25/21.

25/21 Abouba fecha a partida! Vitória do Minas!

24/21 Mais um ponto São Bernardo.

24/20 Erro de saque do São Bernardo. Match point Minas!

23/20 São Bernardo não se entrega!

23/19 Saque de Bisset fica na rede!

23/18 Erro na recepção do São Bernardo e é mais um ponto mineiro.

22/18 Torcida se anima! Minas vai conquistando mais uma vitória na Superliga.

21/18 Ademar também explora o bloqueio

21/17 Bisset explora bloqueio e encaminha partida para o Minas.

20/17 Ademar mantém São Bernardo vivo no set!

19/16 Minas explora bloqueio paulista e volta a abrir vantagem no set.

18/16 Bisset anota mais um ponto na partida.

17/16 Tiago erra na recepção e é ponto São Bernardo.

17/15 São Bernardo encosta no placar.

17/13 Bruno solta o braço. Ponto Minas!

16/13 Madaloz explora bloqueio e é mais um ponto para o São Bernardo.

16/12 Felipe, no corredor, garante mais um ponto para o Minas.

15/12 Flávio bloqueia ataque do São Bernardo.

14/12 Bisset força o saque e manda para fora.

14/11 Bisset ataca em cima de Rafinha, que não consegue a defesa.

13/11 Saque de Felipe fica na rede.

12/10 Felipe fica no bloqueio paulista!

12/09 Ademar não deixa por menos e pontua para o São Bernardo.

12/08 Minas amplia vantagem no placar.

11/08 Yago fica no bloqueio de Bisset.

10/08 Madaloz explora bloqueio e São Bernardo fica perto do empate.

10/07 Ataque em cima de Marlon e a bola vai para fora. Ponto Minas!

09/07 Saque de Marlon fica na fita, mas passa para o campo adversário. Ponto São Bernardo!

09/06 Wennder não deixa São Bernardo desistir.

09/05 Felipe explora o bloqueio para ampliar vantagem do Minas.

08/05 Tiago causa estrago na defesa do São Bernardo.

07/05 Wennder fecha a porta para o Minas!

07/03 Flávio solta o braço e marca o sétimo ponto mineiro do set.

06/03 Erro de saque do Minas.

06/02 Yago pega errado na bola e é mais um ponto do Minas. Tempo técnico pedido pelo São Bernardo.

05/02 Wallaf erra o saque por muito!

04/02 São Bernardo explora o bloqueio do Minas e reage.

04/01 E é mais um bloqueio do Minas!

03/01 Flávio bloqueia ataque do São Bernardo mais uma vez!

02/01 Felipe solta o braço pelo meio e é mais um ponto do Minas.

01/01 Flávio invade a quadra adversária.

01/00 Bisset explora o bloqueio e garante o primeiro ponto do set.

Vamos para o terceiro set! Será que São Bernardo reage? Será que o Minas fecha a partida?

25/18 Minas fecha segundo set!

24/18 Set point Minas!

23/18 Vanole amplia vantagem mineira no set!

22/18 BLOQUEIO! Flávio fecha a porta para o São Bernardo.

21/18 Mais um erro de saque dos paulistas.

20/18 São Bernardo não se entrega e marca mais um ponto.

20/17 Bruno bota no chão! E é ele no saque agora...

19/17 Marcada invasão da defesa do Minas! Ponto São Bernardo.

19/16 Saque de Babu fica na rede!

18/16 Madaloz mantém São Bernardo vivo no set!

18/15 Dois toques no ataque do São Bernardo. Ponto Minas!

17/15 Tiago explora bloqueio e é mais um ponto para o Minas!

16/15 Saque de Bisset não passa da rede.

16/14 Tiago manda bem no fundo da quadra, sem chances de defesa para o São Bernardo.

15/14 Ademar explora bloqueio e encosta no placar.

15/13 Tiago mantém distância do Minas no placar!

14/13 PORTA FECHADA! Felipe fica no bloqueio do São Bernardo. Visitantes se animam!

14/12 Erro de saque do São Bernardo.

13/12 Ataque do Minas vai direto para fora.

13/11 Madaloz explora o bloqueio e é ponto para o São Bernardo.

13/10 Felipe solta o braço e garante mais um ponto para o Minas.

12/10 Ponto de saque do São Bernardo. Nery Tambeiro pede tempo técnico.

12/09 Bisset pega mal na bola e ela nem passa pela rede.

12/08 Ponto São Bernardo!

12/07 Bisset ataca pela diagonal! Sem chances para a defesa adversária.

10/07 Madaloz deixa defesa do Minas em maus bocados. Ponto São Bernardo!

10/06 PORTA FECHADA! Bruno bloqueia ataque do São Bernardo e obriga Douglas Chiarotti a pedir tempo técnico.

09/06 Tiago, no fundo! Belo ataque do camisa 5. Ponto Minas!

08/06 Ademar se redime e solta o braço para pontuar.

08/05 Ademar erra feio na recepção e é mais um ponto para o Minas.

07/05 Flávio, pelo meio, garante mais um ponto para os mandantes.

06/05 Agora é a vez de São Bernardo encostar no placar.

06/04 Gelinski, de segunda, na categoria, pontua para o Minas!

05/04 Agora sim! Na largadinha, Gabriel pontua para o São Bernardo.

05/03 Gabriel tenta a diagonal, mas acaba forçando demais e bola vai para fora.

04/03 Felipe saca em cima de Rafinha, que erra recepção mais uma vez.

03/03 Felipe ataca no corredor. Ponto Minas!

02/03 Madaloz explora o bloqueio e garante o terceiro ponto do São Bernardo.

02/02 São Bernardo erra recepção no saque do Minas, efetuado por Bruno.

01/02 Marlon erra o saque e garante o primeiro ponto do Minas no set.

00/02 Bisset tenta explorar o bloqueio e manda para fora.

00/01 Wennder bota no chão! Ponto São Bernardo.

Vai começar o segundo set!

Pedimos desculpas pela não transmissão do primeiro set. A partir de agora, você confere a partida, na íntegra. Fique conosco!

Resumo do primeiro set: Minas começa a partida errando a recepção, enquanto São Bernardo acertava os saques. Minas conseguiu passar à frente no placar em 22/21, quando Bisset saiu do banco e realizou um bloqueio. A partida ficou 24/23 e Bisset deu números finais ao set, fechando em 1x0 Minas.

Tempo técnico solicitado pelo Minas.

16/18 Felipe é pego no bloqueio do São Bernardo!

Começa a partida na Arena do Minas!

Vale lembrar que esta é a última rodada do primeiro turno. Em 2017, teremos início do returno da Superliga Masculina de Vôlei.

A delegação do São Bernardo esteve, nesta terça-feira (20), na Arena do Minas, para fazer o reconhecimento de quadra. Os jogadores estão motivados para o duelo de logo mais.

O oposto do Minas, Felipe Roque, acredita no poder ofensivo do time minastenista para tentar o resultado positivo: “O espírito da equipe está melhor. Estamos mais focados. O time tem crescido no ataque, e isso pode ser fundamental para tentar a vitória neste ultimo jogo do primeiro turno”, declarou o jogador.

Com um ponto a menos em relação ao Minas, o São Bernardo Vôlei aparece em 10º colocado. O time do ABC paulista recebeu o Campinas, em clássico regional, e perdeu por 3 sets a 1.

O Minas é o atual 8º colocado na tabela, com dez pontos ganhos. Na última rodada, a equipe do técnico Nery Tambeiro visitou o Canoas e perdeu por 3 sets 1. Os mineiros sofrem com a irregularidade na Superliga.

Boa noite, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Minas x São Bernardo, pela 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, que acontece na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!