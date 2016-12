Resultado Minas x Valinhos na Superliga Feminina de Vôlei (3-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Agradecemos a todos que acompanharam esta rodada dupla do Minas na Superliga Masculina e Feminina. Agora, só em 2017!

Pri Daroit recebe o prêmio Viva Vôlei!

Terceiro set durou 21 minutos.

25/15 Karine, de segunda, dá números finais ao duelo. Minas vence Valinhos por 3 sets a 0.

24/15 Saque de Pri Daroit fica na rede.

24/14 Mara dá match point para o Minas.

23/13 Mara, pelo meio, marca mais um para o Minas.

22/13 Pri Daroit explora o bloqueio e encaminha partida para o Minas.

21/13 Karol coloca no chão! Ponto Minas.

20/13 Saque de Francine fica na rede.

20/12 Pri Daroit anota mais um ponto para o Minas.

19/12 Não deu. Saque de Rosamaria fica na rede.

19/11 Mais uma vez Rosamaria! Desta vez, pelo meio.

18/11 Rosamaria amplia vantagem para o Minas.

17/11 Carol Gattaz erra o alvo por muito. Ponto Valinhos!

17/10 Rosamaria, na pancada, garante mais um ponto para a equipe mandante.

16/10 Lids solta o braço. Ponto Valinhos!

16/09 Mara coloca no chão e é mais um ponto Minas!

15/09 Valinhos volta do tempo técnico pontuando.

15/08 Bloqueio de Rosamaria garante mais um ponto para o Minas.

14/08 Mara, de xeque, solta o braço para ampliar vantagem no set.

13/08 ACE DE PRI DAROIT!

12/08 Hooker bota no chão! Ponto Minas.

11/08 Pri Daroit fecha a porta para Pri Souza.

10/08 Valinhos pontua mais uma vez.

10/07 Minas alcança décimo ponto e Valinhos pede tempo técnico.

09/07 Carol Gattaz amplia vantagem do Minas.

07/07 Hooker, atrás da linha dos três, marca mais um ponto.

06/07 Ataque de Valinhos causa estrago na defesa do Minas.

06/06 Saque de Lids fica na rede.

05/06 Lids solta o braço e pontua para o Valinhos.

05/05 Carol Gattaz engata diagonal e empata para o Minas.

03/03 Naiane empata o placar.

02/03 Rosamaria não quer saber de sustos e encosta Minas no placar.

01/03 Valinhos engata reação no jogo.

01/02 Ataque do Minas acerta a rede e é ponto Valinhos.

Vamos para o terceiro set!

Segundo set durou 23 minutos.

25/17 Bloqueio de Carol Gattaz fecha segundo set para o Minas.

24/17 Arbitragem flagra irregularidade na defesa de Valinhos e é set point Minas.

23/17 ROSAMARIA! Camisa 9 fecha a porta para Valinhos.

22/17 Hooker ataca no corredor e é ela quem vai pro saque.

21/17 Valinhos fica mais vivo no set e Minas pede tempo técnico.

21/16 Pri Souza marca mais um ponto e Valinhos não desiste.

21/15 Rosamaria explora bloqueio adversário.

20/15 Lids reforça reação do Valinhos no set.

20/14 Karina tenta a reação para o Valinhos.

20/13 Lids força o saque e acaba errando.

19/13 Pri Souza vibra bastante com ponto.

19/12 Rosamaria fica no bloqueio paulista!

19/10 Carla fica no bloqueio mineiro.

18/10 Hooker freia reação do Valinhos.

17/10 Lids, na diagonal, marca mais um para Valinhos.

17/09 Mari Barreto desconserta defesa do Minas.

17/08 Lids marca mais um ponto para Valinhos.

17/07 Erro na recepção de Valinhos. Ponto Minas!

15/07 Minas segue marcando pontos e Valinhos pede tempo técnico.

14/07 É a vez de Lids pontuar para o Valinhos!

14/07 Mari Capovilla explora bloqueio e mantém Valinhos vivo no set.

14/06 Mais uma diagonal na conta de Pri Daroit.

13/06 Pri Daroit pontua e mantém Rosamaria sacando.

12/06 Naiane encobre todo o time do Valinhos e faz um belo ponto.

11/06 Carol Gattaz amplia placar para o Minas!

10/06 Erro de recepção do Minas! Ponto Valinhos.

10/05 Valinhos explora o bloqueio mineiro.

10/04 Flávia força o ataque e manda para fora.

09/04 Minas segue pontuando no set.

08/04 Flávia fecha a porta para Rosamaria!

08/03 Defesa do Valinhos fica em maus bocados! Ponto de Rosamaria.

07/03 Bola de xeque para Rosamaria, que não desperdiça.

06/03 Rosamaria solta o braço para explorar bloqueio adversário.

05/03 Hooker tenta explorar bloqueio e manda para fora.

05/02 Fran Lemos marca segundo ponto do Valinhos no set.

05/01 Pri Daroit solta o braço na diagonal!

04/01 Mara pega mal na bola e manda para fora. Primeiro ponto do Valinhos no set.

04/00 Mais um ponto de Pri Daroit. Valinhos pede tempo técnico.

03/00 Pri Daroit bloqueia ataque do Valinhos.

02/00 Rosamaria explora bloqueio e amplia placar.

01/00 Hooker, no corredor, marca primeiro ponto do segundo set.

Vamos para o segundo set!

Primeiro set durou 22 minutos.

25/15 Valinhos erra recepção no saque e Minas fecha primeiro set.

24/15 Bloqueio de Pri Daroit dá set point para Minas.

23/15 Saque de Naiane também fica na rede!

23/14 Saque de Valinhos fica na rede!

22/14 Valinhos não desiste e pontua.

21/13 Pri Daroit ataca na diagonal e encaminha set para o Minas.

20/13 Pri Daroit ataca e marca mais um para os mandantes.

19/12 Gattaz, mais uma vez, pontua para o Minas.

18/12 Pri Souza ataca na diagonal! Ponto Valinhos.

18/11 Carol Gattaz bota no chão!

17/11 Mari Capovilla consegue explorar o bloqueio.

17/10 Mais um ataque errado de Valinhos!

16/10 Valinhos tenta explorar bloqueio e manda para fora.

15/10 QUE RALLY! Rosamaria coloca no chão, na diagonal!

14/10 Hooker bloqueia ataque do Valinhos!

13/09 Pri Daroit também fica na rede com o saque.

13/08 Saque de Flávia fica na rede.

12/08 Hooker desta vez ataca para fora. Ponto Valinhos.

12/07 Hooker solta o braço e marca mais um para o Minas.

11/07 Ana Paula aproveita bola de xeque e marca sétimo ponto para o Valinhos.

11/06 Carol Gattaz solta o braço para ampliar vantagem.

10/06 Valinhos explora bloqueio e reage no set.

10/05 Carol Gattaz fica no bloqueio paulista.

10/04 Rosamaria bloqueia ataque do Valinhos mais uma vez.

08/04 Carla força o saque e manda para fora.

07/04 Pri Souza explora bloqueio e marca quarto ponto do Valinhos.

07/03 Naiane tenta bola de segunda e fica na rede.

07/02 Saque de Hooker fica na rede.

07/01 Minas segue pontuando.

06/01 Fran Lemos marca primeiro ponto do Valinhos na partida.

06/00 Rosamaria fecha a porta para o ataque do Valinhos!

05/00 Rosamaria marca quinto ponto mineiro e Valinhos pede tempo técnico.

04/00 Hooker bota no chão! Mais um ponto Minas.

03/00 ACE DO MINAS! MARA COLOCA NO CHÃO.

02/00 Invasão da defesa do Valinhos!

01/00 Saque de Ana Paula fica na rede!

Vai começar a partida!

Recado da torcida mineira para a arbitragem!

Equipes seguem em trabalho de aquecimento! Em instantes, Minas x Valinhos pela última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina!

Vamos para a execução do Hino Nacional Brasileiro!

Torcida que assistiu o triunfo do Minas, sobre o São Bernardo, por 3 sets a 0 não arreda pé da Arena!

Equipes em quadra para o aquecimento!

A oposta Rosamaria, uma das destaques do time na competição, espera que a equipe mantenha o bom padrão de jogo apresentado nas últimas rodadas.

“Crescemos muito no sistema defensivo, com um bom bloqueio e uma boa defesa. Estamos encontrando o nosso padrão de jogo e temos que manter esse padrão dentro e fora de casa. Temos que acreditar que o nosso time pode. Tivemos um início de temporada muito turbulento, com muitas mudanças, e ainda temos jogadora para chegar, que é a Jaqueline, e vai ajudar muito. Mas o grupo já tem mostrado garra e determinação, temos que ter isso em quadra independentemente do adversário. Somos um grupo de jogadoras novas e ainda temos uma grande margem para crescer", declarou a atleta.

A situação do Valinhos é extremamente preocupante. A equipe paulista ainda não venceu na competição e é lanterna da tabela, com apenas um ponto. A situação complicou ainda mais na última derrota, quando perderam para o Osasco, por 3 sets a 0.

Com cinco vitórias e cinco derrotas, o Minas é o 6º colocado com dez pontos. Na última rodada, as mineiras receberam o Rio de Janeiro e foram derrotadas por 3 sets a 1.

Boa noite, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Minas x Valinhos, pela 11ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei, que acontece na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!