Em confronto direto, Minas bate São Bernardo no encerramento do primeiro turno da Superliga

O torcedor que foi à Arena Minas na noite desta quarta-feira (21) pôde despedir das equipes feminina e masculina do Minas em 2016 na mesma noite. Abrindo a rodada dupla, às 19h, os meninos garantiram uma vitória sobre o São Bernardo por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/21, pela última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei.

Com o resultado, os mineiros permanecem na oitava colocação, agora com 13 pontos, atrás do Canoas, que também venceu na rodada e tem 15. Já o São Bernardo sofreu sua oitava derrota em 11 jogos e continua na 10ª posição, à frente apenas de Maringá e Caramuru. O Tigre tinha a chance de ultrapassar os minastenistas na tabela, mas não conseguiu. O troféu Viva Vôlei foi para o oposto Felipe, do Minas.

São Bernardo começa bem, mas Minas consegue sua quinta vitória na competição

O São Bernardo chegou a Belo Horizonte com três vitórias contabilizadas na Superliga, e todas elas fora de casa. Apostando forte no saque, o time paulista começou o jogo com a postura de quem queria conquistar mais um triunfo longe de seus domínios. Do outro lado, o Minas não acertava a recepção e cometia erros simples. Com 14 a 11 no placar, o Tigre ia impondo sua força sobre os mineiros.

Diante do seu torcedor e vendo o São Bernardo tomar frente no placar, o Minas tentou logo uma reação quando o primeiro set caminhava para o fim e encostou em 19 a 19 com um ataque de Felipe. A partir daí, brilhou o talento do cubano Bisset, que retornou do banco com o placar em 22 a 21 para os visitantes.

O oposto virou o jogo para 23 a 22 e foi o nome do fim do primeiro set. Com esse placar, era a primeira vez que o Minas passava à frente na partida, e novamente com o oportunismo do cubano, os comandados de Nery Tambeiro fecharam o set em 25 a 23.

Para o segundo set, a postura do Minas foi totalmente diferente da que assumiu no início do jogo. Os mandantes estavam mais confiantes nos seus ataques e o panorama do primeiro set se inverteu: desta vez era o Minas quem forçava o saque, com Felipe muito bem no fundamento. Os mineiros seguiram à frente, fazendo 7 a 5, e com um ace de Flávio, ampliaram para 8 a 5.

A maior vantagem dos donos da casa no jogo até então veio com um bloqueio de Tiago, que deixou o placar em 10 a 6. O São Bernardo encostou com o ponteiro Madaloz, que explorou bem o bloqueio e diminuiu para 13 a 11, mas ainda assim, o Tigre não conseguia mais se impor como em boa parte do primeiro set. Com um bloqueio de Thiago Vanole, os mineiros abriram 22 a 18 e acabaram levando segundo set em 25 a 20.

Depois do momento ruim que enfrentou logo no início da partida, o Minas não queria mais se comprometer. Com um ataque do central Flávio, abriu 7 a 3 no placar e ditava o ritmo contra o Tigre no terceiro set. Bisset seguia bem no jogo e mandou uma bola na diagonal para deixar o set em 14 a 11 para os mandantes.

Bisset foi bem para o saque e mandou uma bola para cima da defesa paulista, que não conseguiu conter a potência do cubano: 23 a 18 para o Minas. O São Bernardo ainda diminuiu com Babugia, que explorou bem o bloqueio e fez o São Bernardo encostar em 23 a 20. No entanto, não deu para os visitantes e o Minas fechou o set em 25 a 21, e o jogo em 3 a 0.