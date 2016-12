Minas vence Valinhos com tranquilidade e afunda adversárias na lanterna da Superliga feminina

O Minas derrotou o Valinhos por 3 sets a 0 na última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei, na noite desta quarta-feira (21), na Arena Minas. Com parciais de 25/15, 25/17 e 25/15, as mineiras repetiram o placar da equipe masculina do clube na rodada, que entrou horas antes na mesma quadra e venceu o São Bernardo.

Essa foi a sexta vitória das garotas do Minas na Superliga até agora, em que sofreram cinco derrotas. Com o triunfo, as mineiras permanecem na sexta posição, com 16 pontos, sem ainda conseguirem alcançar o Praia Clube, que está logo acima, com 23. Em situação bastante complicada, o Valinhos anotou sua 11º derrota em 11 jogos da Superliga, e com apenas um ponto, é o lanterna do torneio. A ponteira Pri Daroit, do Minas, levou o prêmio Viva Vôlei.

Minas não dá chance para adversárias e fecha o ano com vitória

O Minas teve um início de jogo avassalador para cima do Valinhos, abrindo 6 a 0. O primeiro ponto das visitantes veio somente com Fran Lemos, que atacou para cima do bloqueio e, vendo a bola ir para fora, diminui para 6 a 1. A vantagem de cinco pontos seguiu, e com uma bola de fundo de Carol, o Minas chegou a 11 a 6.

Em um belíssimo rally, a bola foi alternando os lados da quadra, até que Rosamaria botou no chão e fez 15 a 10 para as mandantes. Com uma bola na diagonal, que esbarrou no bloqueio, Pri Souza diminuiu para o Valinhos em 18 a 12, mas a vantagem do Minas era bastante confortável.

A caminho do fim do set, Pri Daroit deu um corte certeiro para cima da defesa das paulistas e fez 20 a 13, emendando outro ponto logo em seguida. Sem baixar o tom, o Minas fechou o primeiro set em 25 a 15, com um saque desconcertante para cima da linha de defesa do Valinhos.

A intensidade que as mandantes trouxeram à partida ao longo do primeiro set continuou na etapa seguinte. As donas da casa fizeram 4 a 0, e o placar foi diminuído com uma bola de Mara para fora. Com um bloqueio de Flávia para cima de Rosamaria, o Valinhos fez seu quarto ponto, mas o Minas tinham 8 a 4 no set.

Depois de fazer uma bela defesa, Pri Daroit recebeu uma bola na medida certa da levantadora Naiane e mandou no fundo da quadra, ampliando a vantagem do Minas para 14 a 6. Em seguida, foi a vez do Valinhos mandar um ataque no fundo, com a ponteira Lids.

Com uma bola de segunda da levantadora Mari Barreto, do Valinhos, que quase ficou para a defesa de Hooker, as paulistas chegaram ao nono ponto, com o placar em 17 a 9 para as mandantes. As paulistas ainda emendaram outro ponto com Lids, que atacou na diagonal.

Depois de ter visto o Minas abrir larga diferença, o Valinhos diminuiu para quatro pontos a vantagem das mineiras, com erro da adversária Rosamaria no ataque: 21 a 17. Depois disso, Hooker soltou o braço e fez 22 a 17 para as minastenistas. Com bloqueio da central Carol Gattaz, o Minas o segundo set em 25 a 17.

No terceiro set, o Valinhos ficou pela primeira vez à frente no placar no jogo, com um ataque potente de Lids: 6 a 5. No decorrer dessa etapa, as paulistas pressionaram mais as mineiras, até que as donas da casa voltaram a largar bem na frente com um bloqueio de Rosamaria: 15 a 8.

As mineiras seguiram com a vantagem, como na maior parte do jogo. Até o fim do set, as visitantes tiveram dificuldades para pontuar e contaram com alguns erros do Minas. Mas não deu outra: com uma brilhante partida, as minastenistas fizeram 25 a 15 no terceiro set, depois de uma bola de segunda de Karine.