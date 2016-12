Fluminense consegue importante vitória sobre o Sesi-SP e termina o turno na zona de classificação

Foto: Bruno Miani/Inovafoto/CBV

Na noite desta quarta-feira (21), tivemos o jogo pela última rodada do primeiro turno da Superliga feminina de vôlei. O Fluminense visitou o Sesi-SP em Santo André. Mesmo jogando fora de casa, as cariocas conseguiram a vitória pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/9, 25/21 e 26/24. Com essa vitória, terminaram o turno na oitava colocação.

O jogo

O time tricolor começou o jogo muito bem, sem dar chances para as meninas do Sesi-SP, fechando o primeiro set por 25/9. Mas, mesmo com toda pressão imposta, o time paulista não desistiu e conseguiu equilibrar a partida, mas não foi o suficiente para conseguir a virada e acabou sofrendo sua décima derrota na competição.

O próximo jogo das equipes, só acontecerá na primeira semana de janeiro, devido o recesso de final de ano. Abrindo o returno da Superliga 2016/17, as meninas do Sesi-SP voltam para quadra na sexta-feira(06/01), às 21h30 contra o Rio do Sul, no Ginásio Municipal Artenir Werner. Enquanto o Fluminense enfrenta o Rexona-Sesc na segunda-feira (09/01) às 19h30 no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Outros resultados da décima primeira rodada



Brasília Vôlei 3 x 2 São Caetano (25-27 | 14-25 | 25-19 | 25-16 | 15-10) Local: Sesi - Taguatinga - Brasília

Rio do Sul 1 X 3 Pinheiros (18-25 | 16-25 | 25-17 | 21-25) Local: Artenir Werner - Rio do Sul

Minas 3 X 0 Valinhos (25-15 | 25-17 | 25-15) Local: Arena Minas - Belo Horizonte

Praia Clube 0 X 3 Rexona-SESC (20-25 | 11-25 | 21-25) Local: Uberlândia