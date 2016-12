Gelinski acredita que falta de entrosamento comprometeu primeiro turno do Minas

Foto: Divulgação/FIVB

Mesmo com a vitória sobre o São Bernardo, na noite dessa quarta-feira (21), por 3 a 0, o Minas fechou o primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei com seis derrotas anotadas na competição. Esse valor foi ainda superior ao de vitórias (5), e a falta de entrosamento foi um dos fatores decisivos para a campanha do time até agora. Isso se deu principalmente devido a desfalques por lesões, como comentou o levantador da equipe, Gelinski.

“Acho que tivemos muitos problemas com lesão. A gente está ainda tentando encontrar a melhor forma possível com todas elas. Em um esporte onde o entrosamento é fundamental, não ter esse entrosamento é complicado”, analisou.

No início de novembro, o levantador foi um exemplo disso, onde enfrentou sua primeira lesão muscular em cerca de dez anos de carreira. Gelinski sofreu um estiramento na panturrilha e ficou de fora dos jogos contra Montes Claros (derrota por 3 a 1) e Sesi-SP (vitória por 3 a 2). Com o bom estado físico retomado, o atleta pontuou ainda outras recorrências de lesões no grupo, deixando claro que não se pode usar apenas isso como justificativa para a performance do time.

“A minha lesão faz um tempo e já me recuperei, mas o Pétrus torceu o pé e não voltou ainda, o Bisset teve um edema ósseo e os meninos da seleção voltaram com problemas ósseos. Mas não dá para ficar falando só de lesão. A gente precisa buscar uma sequência melhor”, observou.

Em quadra pelo encerramento do primeiro turno da Superliga, o Minas tinha um confronto direto com o São Bernardo, que vinha atrás com um ponto a menos antes do início da rodada. Agora, com a vitória, segue na oitava posição, com 13 pontos, e vê o Bento Vôlei na colocação abaixo, com 10. Gelinski comentou o peso de vencer confrontos diretos, já que o Minas pega justamente o Bento na próxima rodada.

“Ganhamos do São Bernardo hoje em confronto direto. Agora pegamos o Bento na primeira rodada [do segundo turno], que também é um adversário direto. Em jogos assim, conseguir uma vitória é fundamental”, enfatizou Gelinski.

O momento mais instável do Minas nesta edição da Superliga foi em uma sequência de quatro derrotas consecutivas para Taubaté (3 a 0), Brasil Kirin (3 a 1), Sada Cruzeiro (3 a 1) e Juiz de Fora (3 a 0). Depois disso, venceu duas partidas, voltou a perder, e agora encerrou o primeiro turno com um triunfo sobre o São Bernardo. No dia 7 de janeiro do ano que vem, visita o Bento Vôlei, às 20h, pela primeira rodada da etapa final da Superliga.