Rexona-SESC termina o turno com vitória sobre Praia Clube e na liderança da Superliga feminina

Rexona venceu na noite de ontem (21) o time do Praia Clube por 3 sets a 0 com parciais de 25/20, 25/11 e 25/21. Mesmo jogando em casa a equipe mineira não teve vez e as cariocas fecharam o primeiro turno na liderança, contando com 10 vitórias em 11 jogos.



“Saímos deste jogo muito felizes, pois conseguimos executar tudo que traçamos taticamente. Sabíamos que enfrentaríamos um bloqueio muito pesado, alto, então precisávamos jogar bem. Entramos em quadra soltas e fico feliz por ter conseguido ajudar o time. Era um dos jogos mais difíceis e foi o que nós conseguimos jogar melhor. Vínhamos sacando e bloqueando mal, mas hoje funcionou muito bem. E isso com certeza nos ajudou muito, já que diminuímos o poder ofensivo delas”, disse a levantadora Roberta.



O primeiro set começou com poucos erros. As duas equipes alternaram pontos, caprichando no saque e bloqueio, até que com um erro do Minas e um ataque da ponteira Gabi, o Rexona fechou o set por 25 a 20.



No segundo set a equipe de Bernardinho chegou com a mesma sede de ganhar e contou com muitos erros das adversárias, o que deixou a diferença de pontos cada vez maior e a vitória cada vez mais próxima. Depois de saques para fora e passes quebrados, o técnico Ricardo Picinin mexeu na equipe do Praia colocando Carla no lugar de Ellen. No entanto, nada foi suficiente para calar a voz do Rio, que fechou o set por 25 a 11.



No terceiro set o Rexona entrou em quadra da mesma maneira que nos sets anteriores e o Praia se mostrou mais determinado, conseguindo comandar o placar por 3 pontos. A liderança mineira durou pouco, com alguns erros, as cariocas se aproveitaram e assumiram o placar, fechando o último set por 25 a 21.



O próximo jogo do Rexona-SESC será no dia 9 de janeiro, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, às 19h30, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. O Praia Clube jogará no dia 6 de janeiro, contra o Renata Valinhos em Uberlândia, também às 19h30.