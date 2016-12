Osasco Nestlé confirma favoritismo, vence Vôlei Bauru e mantém vice-liderança

Foto: Diego Luz/ VAVEL Brasil

A última rodada em 2016 da SuperLiga feminina de vôlei opôs dois times paulistas. No José Liberatti, em Osasco, o Nestlé encarou o Bauru e não tomou conhecimento. 3 sets a 0, em pouco mais de uma hora, confirmando o favoritismo da equipe em casa.

O clima foi absurdo e a festa da torcida impulsionou o time da casa à mais uma vitória, seguindo na vice-colocação. Já o time de Bauru, que tentava surpreender, manter a boa forma e ainda assumir a posição do rival dessa noite, se mantém na terceira colocação.

Equilíbrio e belos rallys

O começo da partida foi de baixa intensidade, com erros da equipe de Osasco e soberania do time do interior. Ainda assim, durante os primeiros pontos, a vantagem dos visitantes se manteve na casa dos dois pontos, acompanhado de perto pelo Nestlé.

O equilíbrio foi aumentando e o jogo passou a melhorar na questão técnica. Os rallys apareceram e aumentou a pressão no José Liberatti. Mas os erros persistiam, principalmente no saque do lado de Bauru e de recepção, do lado mandante.

Já na reta final, o bloqueio do Nestlé apareceu, não só para marcar pontos fundamentais no fim do set, mas também pra ajudar na armação do contra-ataque. A virada não só apareceu, como quebrou o ímpeto de Bauru, que passou a errar e ter seu bloqueio explorado pelo ataque rival. O primeiro set, de muita igualdade acabou 25/25 para o time da casa em 27 minutos de jogo.

Tranquilidade no segundo set

Com a vitória parcial na partida, o time do Nestlé entrou mais tranquilo. A torcida seguia com forte apoio e isso ajudou o time a se soltar e abrir boa margem já no começo do segundo set. Com um saque mais agressivo e o bloqueio funcionando, a equipe da casa abriu 10 a 5 de forma tranquila.

O Bauru pecava, principalmente na parte defensiva. A cobertura não funcionava tanto, mas uma breve reação aconteceu, principalmente por encaixar o bloqueio, mas logo administrado pela equipe da casa, que trabalhou melhor, com jogadas eficientes de Dani Lins, encontrando e variando jogadas de ataque, quebrando a defesa rival.

Mais tranquilo que o set inicial, a segunda etapa terminou 25/18 em pouco mais de 22 minutos. A vitória estava bem encaminhada.

Soberinia total

A tona do segundo set se manteve no terceiro. Mais organizado, com uma cobertura gigantesca e grande partida da líbero Camila Braitt, o Nestlé dominou a rede, ergueu um muro contra os ataques de Bauru e logo abriu vantagem. O time visitante, por sua vez, se mostrou mais frio e concentrado, conseguindo equilibrar a partida.

Tudo que o time do interior fez para empatar, não conseguiu para se manter, principalmente porque falhava em aspectos infantis, como saque e invasão na rede. Com isso, o time de Osasco novamente dominou o jogo sem precisar correr tanto perigo.

O jogo estava nas mãos de Luisomar e suas comandadas. O que mais castigava o Nestlé eram os ataques rápidos pelo meio, pegando a defesa aberta e praticamente sem bloqueio. Com isso, Bauru ainda respirava no set, mesmo com falhas seguidas. A garra da equipe era grande e nítida, principalmente convertendo pontos moralmente importantes, em grandes rallys.

Quando o set se encaminhava para a sua decisão, a maior qualidade e frieza do Osasco fez a diferença. O time agrediu mais no saque, se acertou e fechou de forma tranquila, tanto o set quanto o jogo, em 25/13 em quase 20 minutos de jogo.