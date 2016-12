Retrospectiva VAVEL: arrasador, Sada Cruzeiro conquista todos os títulos possíveis em 2016

Projeto que deu origem ao Sada Cruzeiro completou uma década de existência em 2016 (Foto: Agência i7/Divulgação Sada Cruzeiro)

Quando não mais bastava fazer brilhar em seu próprio território as cinco estrelas que o guiam, quando os limites de seu país já não eram suficientes, eis que se expandiu. Assim, caminhou pela América e nela venceu. Seu continente passou também a não mais satisfazê-lo, e, ao mundo, se apresentou. Não deixou sequer um campeonato sem seu nome estampar. Uma, duas, três, até quatro vezes campeão de um mesmo torneio. Absoluto, impecável e magistral.

Campeão de tudo, o Sada Cruzeiro é a equipe mais vitoriosa da história do voleibol brasileiro. Em 2016, o time completou dez anos, tendo sua história se iniciado em Betim-MG, já com o Grupo Sada como patrocinador máster. O elenco se firmou de vez com as cores azul e branca em 2009, com a associação ao Cruzeiro Esporte Clube, passando a ser intitulado da forma como é conhecido hoje.

Neste ano, o Sada Cruzeiro venceu absolutamente tudo o que disputou: Mundial de Clubes, Superliga 2015/2016, Copa do Brasil, Sul-americano, Campeonato Mineiro e Supercopa. Desde 2010, jogou 29 campeonatos (sem contar a Superliga 2016/2017, em andamento), chegou à final de 27 deles, sendo campeão 23 vezes.

Pelos dez anos passados desde a criação do projeto que hoje figura o vôlei brasileiro como Sada Cruzeiro, e pelo brilhante ano de 2016 do time mineiro, a VAVEL Brasil separou os dez momentos mais marcantes do time neste ano.

Como cada edição da Superliga de Vôlei começa em um ano e termina no seguinte, o Sada Cruzeiro iniciou 2016 com a competição já em andamento. Com uma vitória sobre o Bento Vôlei por 3 sets a 0, no Riachão lotado, no dia 9 de janeiro, o time deu o pontapé no returno do torneio. Encerrada a 12ª rodada, com 30 pontos, os mineiros dispararam na liderança e inauguraram um ano de conquistas consecutivas e memoráveis.

Embalado em uma temporada onde já tinha conquistado o Hexacampeonato Mineiro, o Bicampeonato Mundial e a Supercopa, o Sada Cruzeiro era esperado pelo seu próximo título: o da Copa do Brasil. Depois de vencer o Canoas por 3 a 0, no dia 13 de janeiro, o time se classificou para a semifinal da competição, cuja fase final aconteceu em Campinas.

Foto: Wander Roberto /InovaFoto/CBV

​​Distante de casa, os mineiros bateram o Sesi na etapa seguinte, por 3 sets a 2, em um grande jogo. Classificado para a final, o time celeste enfrentou o Campinas, dono da casa, e demonstrou sua força no cenário do vôlei nacional, derrotando os adversários por 3 sets a 1, no dia 23 de janeiro. Esse foi o bicampeonato do Cruzeiro na competição, pois já havia levado a edição de 2014.

Menos de um mês depois da conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro iniciou a disputa do Campeonato Sul-americano de Vôlei. Os mineiros garantiram vaga na semifinal depois de vencerem o Atletico Bohemios, do Uruguai, e o Taubaté, pela fase de grupos da competição. Nessa etapa, derrotaram o UPCN, da Argentina, por 3 sets a 0, e chegaram à terceira final consecutiva da Sul-americana.

Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro

Na decisão, no dia 21 de fevereiro, o Cruzeiro encarou novamente o Taubaté, na casa do time paulista, e foi avassalador. Com parciais de 25/20, 25/21 e um incrível set de 25/10, os comandados de Marcelo Mendez conquistaram o tricampeonato Sul-americano (tinham levantado o caneco do torneio em 2012 e 2014).

Depois de vencer a Superliga 2011/2012 e ficar com o vice-campeonato do torneio na edição seguinte, o Sada Cruzeiro não deu chances para mais ninguém na principal competição de vôlei do país. O time mineiro venceu as três posteriores de forma consecutiva, sendo a última, a de 2015/2016. Dessa vez, encarou o Sesi-SP na semifinal, e venceu dois jogos da série melhor de três.

Foto: Douglas Magno/DM Press/Sada Cruzeiro

Na decisão, a sexta seguida, o Cruzeiro reviu em quadra o time que havia derrotado na final da Copa do Brasil, o Campinas, e a história se repetiu. Em Brasília, no dia 10 de abril, o clube celeste bateu o time paulista por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/23, 25/15 e 30/28) e conquistou seu quarto título da Superliga.

Logo depois do título da Superliga, ainda em abril, o Cruzeiro anunciou a saída de dois grandes nomes: o oposto Wallace e o central Eder. No caso do oposto, foi o fim de um vínculo que se estendia desde 2009, quando o Grupo Sada se associou ao Cruzeiro. Mas a venda de Wallace não aconteceu meramente por questões comerciais ou valores que atraíram a diretoria de Vittorio Medioli.

Wallace (esq) e Éder deixaram o Cruzeiro depois da Superliga (Fotos: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) havia publicado o ranking dos jogadores do país, com suas pontuações atualizadas depois do fim da Superliga. Com o central cruzeirense Isac subindo de seis para sete pontos (pontuação máxima), o time de Minas Gerais passou a ter quatro jogadores no elenco com sete pontos: William, Isac, Leal e Wallace. O regulamento da CBV é claro: um time não pode ter mais que três atletas com a pontuação máxima em seu grupo.

Isso obrigou o Cruzeiro a decidir entre os quatro jogadores, e como a dupla William e Wallace (companheiros de Seleção Brasileira) estava em fim de contrato, a saída ficou entre um dos dois. Wallace acabou tendo que dar adeus ao Cruzeiro depois de sete anos e recebeu uma carta aberta da instituição.

"Temos um projeto que transforma potencial em excelência. E infelizmente hoje somos punidos por termos trabalhado tão bem, por ajudar a elevar tantos atletas, seus colegas de clube, ao mais alto nível. Somos punidos pelo seu próprio crescimento profissional. Mas é a regra do jogo.

Lamentavelmente, somos obrigados a aceitar o seu até logo. E, com profundo pesar em vê-lo partir, tudo o que podemos fazer hoje é agradecer por esses sete anos de dedicação, entrega e sorrisos, hoje ainda mais largos. A você, desejamos sucesso por onde passar”, disse uma parte da carta.

O Sada Cruzeiro se voltou ao mercado em busca de reposição para as peças que tinham deixado o seu elenco. Depois de efetivar negociações com atletas que estavam fora do país, dois nomes de peso chegaram para integrar o grupo celeste.

Evandro e Simon foram anunciados no Sada na metade do ano (Fotos: Renato Araújo/Sada Cruzeiro e Agência i7/Divulgação Sada Cruzeiro)

Para o lugar de Wallace, veio o oposto Evandro. O brasileiro estava no Suntory Sunbirds, do Japão, e junto com o próprio Wallace, tem defendido a Seleção Brasileira. Já a lacuna deixada por Éder foi preenchida pelo central cubano Simon, considerado como um dos melhores do mundo na sua posição.

Foto> Renato Araújo – Divulgação Sada Cruzeiro

O Sada Cruzeiro tem sido impecável em todas as escalas, e não é diferente no âmbito estadual. O time venceu o rival Minas na final do Campeonato Mineiro por 3 sets a 0, no dia 10 de outubro, emplacando uma sequência de sete títulos consecutivos no torneio. E mais: desde 2010, quando iniciou esse heptacampeonato, os cruzeirenses somam vitórias sobre o Minas em todas as finais.

Pelo quarto ano consecutivo, o Sada Cruzeiro sediou o Mundial de Clubes, mas em 2016 teve o Minas Tênis Clube como co-anfitrião. Com vitória sobre os modestos Taichung Bank, do Taipé Chinês, e Tala’ea El-Gaish, do Egito, além do potente Zenit Kazan, na fase classificatória, os mineiros chegaram à semifinal, onde derrotaram o argentino Bolívar, por 3 sets a 1.

Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro

Novamente na grande final, o Cruzeiro enfrentou o Zenit Kazan no dia 23 de outubro, reeditando a decisão do Mundial do ano passado. Absoluta em quadra, a equipe celeste sobrou em todos os fundamentos para cima dos estrangeiros, fazendo 3 a 0 e se sagrou tricampeã mundial (somando os títulos de 2013 e 2015).

Quase uma semana depois do título do Mundial, no dia 29 de outubro, o Cruzeiro voltou soltar o grito de “campeão”. Em Fortaleza, no CFO (Centro de Formação Olímpica), o time mineiro disputou a Supercopa com o Campinas e venceu os paulistas por 3 sets a 1. Essa competição reúne o campeão da Superliga e o campeão da Copa do Brasil, em que ambos foram vencidos pelo Cruzeiro em 2016. Como o Campinas foi o vice da equipe celeste nas duas competições, entrou na disputa e acabou perdendo novamente em jogo único.

Iniciando uma nova temporada na Superliga, a 2016/2017, em novembro, o Sada Cruzeiro parece não ter sentido a perda de peças importantes e entrou novamente como favorito na competição. Neste fim de ano, as equipes do torneio deram uma pausa para as festividades do momento e devem retomar a principal competição do país em janeiro.

A situação do Cruzeiro é simplesmente espetacular: com 32 pontos em 11 rodadas, é o líder isolado, sendo que o Sesi-SP, segundo colocado na tabela, tem 26. O time mineiro volta à quadra para iniciar o returno da Superliga no dia 7 de janeiro, onde recebe o São Bernardo. Será o primeiro passo de um novo ano, que tem tudo para se pintar novamente de azul e branco.