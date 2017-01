Invicto e líder isolado da Superliga, Sada Cruzeiro se reapresenta para segundo turno da competição

Cruzeiro venceu todos os jogos do primeiro turno (Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

Depois da folga de 11 dias durante o recesso de fim de ano da Superliga, o time do Sada Cruzeiro se reapresentou, na última segunda-feira (2), no CT do Barro Preto. A retomada dos trabalhos já visa o primeiro jogo do returno da competição, que acontece no próximo dia 7, às 19h, contra o São Bernardo, em Contagem/MG.

O Cruzeiro encerrou sua participação no primeiro turno da Superliga de forma absoluta. Depois de vencer as 11 partidas que disputou, o time de Marcelo Méndez somou 32 pontos dos 33 possíveis, deixando de ganhar apenas um ponto até então, que foi na vitória por 3 a 2 sobre o Sesi. Assim, os mineiros encerraram o turno encabeçando de forma isolada a tabela de classificação do torneio.

Líder invicto, o Cruzeiro segue como favorito ao título da Superliga, da qual venceu as últimas três edições. Um quarto título consecutivo deixaria os cruzeirenses com uma marca histórica, já que atualmente se igualam ao Minas e ao Cimed com três conquistas seguidas na principal competição de vôlei do país.

Quem já cravou o nome como técnico mais vitorioso da Superliga, no entanto, foi o comandante da Raposa, Marcelo Méndez. De olho na preparação do time para a reta final do campeonato, o argentino enalteceu os dias de folga e analisou o ritmo do time celeste.

“Todos voltaram muito bem. Foi um descanso muito bom, principalmente pela rotina que estávamos vivendo, com muitos jogos, muitas competições. Todos os jogadores retornaram bem, com ânimo renovado para este ano que se inicia. Agora é concentrar nossa preparação para as primeiras partidas que vamos disputar”, apontou Marcelo Mendez.