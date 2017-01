Dupla surpresa e ano de ouro: a temporada no Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Reprodução/Confederação Brasileira de Vôlei

A temporada 2016/17 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia consagrou duas duplas distintas pela etapa de São José (SC) no fim do ano passado. Medalhistas olímpicos na Rio 2016, Alison e Bruno Schmidt contaram com o entrosamento em alto nível para derrotar os adversários Álvaro filho e Saymon por 2 sets a a 0 (21/19 e 21/18) na finalíssima da categoria masculina.

Prestes a iniciarem o terceiro ano consecutivo de parceria, Alison e Bruno coroaram uma temporada brilhante com o bi campeonato em cinco etapas disputadas do tour nacional.

Embalados pela conquista do ouro olímpico, a dupla também venceu o World Tour Finals - competição disputada em Toronto, Canadá -, que pode ser considerado o principal torneio internacional da modalidade. Consagrando assim um "ano de ouro" para os parceiros brasileiros.

Após a conquista dos dois principais torneios da temporada, a coroação com o bi campeonato na etapa de São José fez a dupla alcançar a vice-liderança no ranking geral, com 1.400 pontos somados. Ainda atrás de Álvaro Filho e Saymon, os líderes possuem uma boa vantagem, com 1.880 pontos, sendo dois ouros e três pratas em cinco etapas do circuito.

Ano de ouro para Alison e Bruno. (Foto: Reprodução/Confederação Brasileira de Vôlei)

Última etapa do ano termina com coroação de dupla surpresa

A tour em São José (SC) reservou uma surpresa no duelo feminino. Atuando pela primeira vez juntas, Juliana e Rebecca surpreenderam e se sagraram campeãs ao vencerem a dupla Ana Patricia e Ãngela, também por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19).

Um fator que deixa a conquista de Juliana e Rebecca ainda mais curiosa, é que apesar de agora parceiras, as duas se enfrentaram na etapa do mês anterior, em Curitiba. Derrotada pela atual companheira na ocasião, Rebecca conquistou seu terceiro ouro no torneio. A atleta de 23 anos comentou sobre a parceria que obteve sucesso em tão pouco tempo e pode ter sido momentânea.

"Jogar com ela foi melhor do que enfrentar (risos). Jogar contra ela é sempre difícil, ela sabe disso. E ter a oportunidade de atuar ao lado dela foi um prazer, ela é muito divertida dentro de quadra, tem um astral excelente. Vamos ver no futuro, quem sabe possamos nos unir novamente."

Quarta atleta com mais conquistas no Circuito brasileiro, Juliana chegou ao seu 68º título em etapas da competição nacional. A experiente jogadora de 33 anos comentou sobre a boa fase e a nova dupla com Rebecca.

"Foi um ano de altos e baixos, com uma lesão no meu ombro. Estou retomando minha confiança e meu vigor agora, sobretudo a cabeça. Mas estou feliz.

Voltei a morar em Fortaleza, perto dos meus amigos, minha família. Foi um grande prazer jogar com a Rebecca. Conseguimos um entrosamento muito bom, parecia que éramos parceiras de décadas. Tivemos dificuldades e uma ajudou muito a outra. Algo que muitas vezes você não consegue em outras parcerias, até mesmo nas longas." comentou Juliana.

Juliana e Rebecca, dupla surpresa e campeã. (Foto: Reprodução/Confederação Brasileira de Vôlei)

Ágatha apresenta nova parceira planejando ciclo Olímpico

Medalhista de prata na Olimpíada Rio 2016 com a até então parceira Bárbara Seixas, Ágatha decidiu formalizar sua nova dupla, visando o próximo ciclo olímpico, em Tóquio 2020. Duda, de apenas 18 anos, será a nova companheira da experiente jogadora. Considerada atleta prodígio, apesar da pouca idade, a sergipana possui boa rodagem na modalidade. Vice-campeã do Mundial sub-23 e bicampeã do Mundial sub-19 em 2014, também conquistou Olimpíada da Juventude no mesmo ano.

Com uma parceria que mescla experiência e juventude, a dupla, que está treinando no Rio, tem sua estreia marcada para a próxima tour do Circuito Brasileiro, com data prevista para o dia 27 de Janeiro. Etapa que será realizada na cidade de João Pessoa (PB).

O Circuito

Divido em nove etapas e passando por cidades brasileiras diferentes, o Circuito Brasileiro de vôlei de praia teve início no dia 22 de setembro, em Campo Grande (MT). Após a primeira jornada, no ano de 2016 teve passagens por Brasília (DF), Uberlândia (MG), Curitiba (PR) com seu término em São José (SC). Para 2017, mais quatro etapas estão previstas. Começando por João Pessoa (PB), percorrerá Maceió (AL), Aracaju (SE) e se encerra em Vitória (ES), no dia 9 de abril.