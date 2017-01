Sada Cruzeiro encerra preparação para receber São Bernardo pela Superliga Masculina

Com 32 pontos e 100% de aproveitamento, Cruzeiro segue na liderança isolada da Superliga (Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro)

O Sada Cruzeiro encerrou, nesta sexta-feira (6), a preparação para o início do returno da Superliga Masculina de Vôlei. Após um merecido descanso, em função do recesso do fim de ano, o primeiro compromisso da equipe celeste em 2017 ocorre neste sábado (7), às 19h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem. O adversário na reabertura da Superliga será o São Bernardo Vôlei, atual décimo colocado na tabela de classificação.

Retrospectiva VAVEL: arrasador, Sada Cruzeiro conquista todos os títulos possíveis em 2016

Onze jogos, onze vitórias: assim terminou a primeira etapa da competição para o atual campeão nacional. O Sada Cruzeiro segue na liderança isolada da Superliga, com 32 pontos, mantendo-se com 100% de aproveitamento. Na preparação para o duelo contra o São Bernardo, o elenco celeste trabalhou em dois períodos desde a reapresentação, que aconteceu na última segunda-feira (2).

A equipe vem trabalhando intensamente para recomeçar as atividades em 2017 e almeja seguir invicto na competição, é o que afirma o cubano Simon, central do Cruzeiro. “Começamos o ano trabalhando bastante, estamos tranquilos e treinando muito. Acho que esse primeiro jogo também serve como preparação para a sequência da temporada, que será de muita exigência”, disse o atleta de 30 anos.

Simon ainda ressaltou que um dos segredos do vitorioso time cruzeirense é o comprometimento coletivo. “Vamos seguir nos esforçando e treinando bastante para continuar conquistando muitas vitórias. E acho que desse time é isso que se espera, um trabalho muito bom para continuar vencendo”, declarou o camisa 10.

Pausa positiva

O técnico do Sada Cruzeiro, Marcelo Mendez, avaliou o período de 11 dias sem jogos como positivo. “Todos voltaram muito bem. Foi um descanso muito bom, principalmente pela rotina que estávamos vivendo, com muitos jogos, muitas competições”, afirmou o argentino. “Todos os jogadores retornaram bem, com ânimo renovado para este ano que se inicia. Agora é concentrar nossa preparação nas primeiras partidas que vamos disputar”, finalizou.

Sequência favorável?

O confronto diante do São Bernardo, clube do ABC Paulista, será o primeiro de uma série de quatro jogos que o Sada Cruzeiro disputará em casa no mês de janeiro. Já na próxima quarta-feira (11), a equipe celeste voltará ao Ginásio do Riacho, onde enfrentará o Lebes Gedore Canoas, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Os outros dois jogos serão nos dias 14 e 28, frente ao JF Vôlei e Caramuru Vôlei Casto, respectivamente, pela Superliga.