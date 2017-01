Com time misto, Sada Cruzeiro vence São Bernardo e segue invicto na Superliga Masculina

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 12ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, disputado no Ginásio do Riacho, em Contagem.

Em seu primeiro compromisso no ano de 2017, o Sada Cruzeiro derrotou, neste sábado (7), o São Bernardo por 3 sets a 0, jogando pela rodada inicial do returno da Superliga Masculina. No Riachão, em Contagem, os mineiros fizeram 25/14, 25/23 e 25/14 e continuaram invictos no torneio. O troféu Viva Vôlei foi para o central celeste Éder Levi, fato inédito em sua carreira.

No montagem do time que iniciou a partida contra o São Bernardo, Marcelo Méndez optou por um time misto, mantendo Filipe, Simon e Serginho entre os titulares e sacando Cachopa, Éder Levi, Alan e Rodriguinho do banco de reservas. O Cruzeiro é o líder isolado da competição, com 35 pontos, tendo o Sesi-SP vindo atrás, com seis a menos. Até agora, adversário algum conteve os mineiros no torneio, que venceram tudo no primeiro turno.

Se pelos lados de Minas Gerais, houve manutenção de posição na tabela, pelo lado dos paulistas também. Mas no caso do São Bernardo, a situação é bem diferente. O time do ABC continua na 10º posição, fora da zona de classificação para os play-offs, com nove pontos.

A bola segue para o Cruzeiro na próxima semana, onde o time mineiro vai dar uma pausa na Superliga para estrear na Copa do Brasil. Nessa competição, da qual é o atual campeão, o time de Marcelo Méndez recebe o Canoas, na quarta-feira (11). Já o São Bernardo enfrenta o Bento Vôlei no sábado (14), pela Superliga, também em casa.

São Bernardo apertou no segundo set, mas Cruzeiro não deu chance para os paulistas (Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro)

Em jogo tranquilo para o Cruzeiro, mineiros abrem ano com vitória sobre o São Bernardo

Ainda que com uma equipe mista em quadra, o Cruzeiro começou melhor no jogo e contou com uma boa passagem de Cachopa pelo saque. O levantador atuou bem no fundamento, levando os mineiros ao placar favorável de 10 a 7. Depois de ver a bola voltar de graça, o central celeste Simon fez 16 a 10 para os donos da casa, ampliando a vantagem do seu time e preocupando o treinador paulista Douglas Chiarotti.

O que já era uma boa distância para o Cruzeiro ficou ainda melhor. Com uma bola de segunda, Cachopa fez 19 a 12 e o set foi se encaminhando para uma vitória dos mineiros. Com um ace de Éder Levi, que já tinha pontuado da mesma forma na reta final do set, o time celeste venceu a etapa inicial do jogo em Contagem por 25 a 14.

Se com um ponto de saque, os mineiros fecharam o primeiro set, da mesma forma iniciaram o segundo, mas desta vez com Rodriguinho em ação. Já o São Bernardo não queria ver o Cruzeiro disparar novamente e apertou mais o placar. Depois de uma bela defesa de Simon, que mergulhou em quadra, Alan converteu o lance e fez 6 a 5 para o time celeste.

Os visitantes pareciam ter aprendido a lição do primeiro set e pressionaram o Cruzeiro na etapa seguinte. Para os paulistas, Ademar e Babu funcionaram bem no bloqueio e garantiram os visitantes na cola do time mineiro: 13 a 12. A equipe do ABC chegou a passar à frente no placar, com 21 a 18, mas com dois pontos de saque de Filipe, o Cruzeiro desempatou o jogo e ganhou o segundo set por 25 a 23.

A supremacia da Raposa no início da partida voltou a ditar o ritmo do duelo em quadra. Éder Levi, considerado melhor atleta do confronto, começou muito bem no saque, enquanto o São Bernardo tinha erros básicos de recepção e passe. Douglas Chiarotti precisou pedir tempo para os paulistas quando o Cruzeiro fez 10 a 4, com os donos da casa emendando uma performance avassaladora no saque.

Mesmo com equipe mista em quadra, o Cruzeiro administrou bem o terceiro set. Décimo colocado na tabela, o São Bernardo não conseguiu conter a força do saque dos mineiros e, repetindo o placar do primeiro set, os donos da casa fizeram 25 a 14.

Premiação inédita

No lugar de Isac, Éder Levi deixou o banco de reservas para ajudar o time mineiro a chegar à sua 12ª vitória em 12 jogos na Superliga. Com 11 pontos na partida, sendo cinco de saque, o central foi eleito o jogador de destaque do confronto e destacou o episódio inédito de sua carreira.

Éder Levi teve ótima atuação no saque pelo lado dos mineiros (Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro)

“Estou feliz demais. É o meu primeiro VivaVôlei! Graças a Deus o jogo saiu. Para mim a partida começou um pouco devagar, mas depois consegui me soltar e deu tudo certo. Sempre que a gente tem essa oportunidade é muito bom e a gente tem que aproveitar, principalmente para nós, que estamos vindo da base, é uma chance incrível", afirmou Éder.