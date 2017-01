Sada Cruzeiro supera campanha no primeiro turno da última edição da Superliga; veja outros casos

Cruzeiro passou por todos os adversários que enfrentou e segue líder invicto e isolado da Superliga (Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro)

As equipes da Superliga Masculina de vôlei fizeram, nesse fim de semana, a rodada inaugural do returno da competição. Além dela, outras 11 já se passaram e, ao fim do turno, equipes perfiladas de acordo com suas campanhas e trajetórias.

Novamente, como na última edição da Superliga, o Sada Cruzeiro terminou como líder isolado. O time mineiro encerrou o primeiro turno da edição 2016/17, com incríveis 32 pontos, onde não perdeu nenhum jogo. Marca essa superior à da Superliga passada, onde, mesmo em primeiro lugar na tabela, tinha 27 pontos, com duas derrotas.

Quem está atrás dos mineiros nesta edição e acabou as 11 rodadas iniciais da Superliga na segunda posição foi o Sesi-SP, com 26 pontos. O time paulista superou a campanha que fez no primeiro turno da última edição, quando estava em terceiro na tabela, com 22.

Terceiro colocado no primeiro turno desta Superliga, com 24 pontos, o Montes Claros foi uma das surpresas da vez. O Pequi Atômico estava na sexta posição da edição passada, quando o turno inicial se encerrou, onde tinha 19 pontos.

Logo atrás do time mineiro, chegou o Taubaté, fechando os quatro primeiros da Superliga 2016/17 no primeiro turno. Os paulistas terminaram com 23 pontos, um a menos que na edição passada, quando encerraram o turno com 24. Mesmo com pontuações parecidas, desta vez, ficou a quarta posição para a equipe, que na competição 2015/16 ficou em segundo na mesma etapa.

Com 22 pontos, o Campinas foi o quinto colocado da tabela logo que o primeiro turno da Superliga 2016/17 chegou ao fim. A posição da última edição para os paulistas, quando acabada a mesma etapa, foi a quarta, melhor que a de agora. Mas no ano passado, o Campinas estava com 20 pontos, dois a menos que o atingido nesta edição.

Junto com conterrâneo Montes Claros, o Juiz de Fora foi outra equipe que se superou na fase inicial da Superliga. Com 16 pontos e na sexta colocação, o time finalizou o primeiro turno com uma pontuação maior do que conquistou em todo o torneio da última edição, onde fez 10. No caso do primeiro turno da temporada 2015/16, o Juiz de Fora terminou na lanterna, com 3 pontos.

Quem não mudou nada, pelo menos em campanha, do primeiro turno da edição 2015/16 para a de agora foi o Canoas. O time gaúcho, nas duas ocasiões, ficou em sétimo lugar, com 15 pontos.

Fechando a zona de classificação para os playoffs, o Minas terminou o primeiro turno desta Superliga em oitavo, com 13 pontos. Queda do mineiro em relação à mesma fase na última edição do campeonato, quando tinha 19 pontos e chegou em quinto lugar.

Outro time que teve um desempenho inferior no primeiro turno desta edição em relação à última foi o Bento Vôlei. A equipe ficou em nono, com 10 pontos, enquanto na temporada 2015/2016, terminou o primeiro turno com 14 pontos, em oitavo.

O São Bernardo ficou com a 10ª posição da tabela desta Superliga ao fim do primeiro turno, com 9 pontos, mas na última edição não estava na elite do vôlei nacional, para a qual subiu na temporada 2016/2017.

Já o Maringá manteve a 11ª colocação da última edição da Superliga, quando o primeiro turno foi encerrado. A diferença para o paranaenses foi que, nesta edição, somaram 6 pontos, enquanto na última, estavam com 10.

Lanterna da competição ao fim de sua primeira metade na temporada 2016/17, o Castro foi campeão da Superliga B em 2015/16, e subiu ao torneio principal nesta edição. Os paranaenses terminaram o primeiro turno com apenas 2 pontos, única equipe sem vitórias no torneio até então.