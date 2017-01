Jogo Minas x Vôlei Bauru AO VIVO online pela Superliga Feminina de Vôlei 2016/17 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, disputada na Arena do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte/MG

As meninas do Vôlei Bauru fizeram um treinamento na Arena do Minas neste domingo (8). A atividade encerrou os preparativos para o duelo de logo mais.

Foto: Divulgação/Vôlei Bauru

O técnico do Minas, Paulo Coco, gostou do que viu na partida diante do Valinhos, no qual as mineiras venceram com tranquilidade. Para obter outro triunfo na competição, desta vez, contra o Vôlei Bauru, o treinador espera que sua equipe mantenha a atitude dos últimos duelos.

“Sabemos que será um jogo difícil. O adversário está muito bem colocado no campeonato, tem várias jogadoras com grande volume de jogo, e isso vai exigir muito de nós. Vamos entrar em quadra tranquilos e pensar em jogar bem”, declarou o treinador.

Técnico Paulo Coco quer a equipe atenta para tentar a primeira vitória em 2017 (Foto: Orlando Bento / Minas Tênis Clube)

As equipes entram em quadra descansadas. A última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina ocorreu na terceira semana de dezembro. Desde então, os clubes liberaram suas atletas para a folga de fim de ano.

O Vôlei Bauru visitou as meninas do Osasco na última rodada do 1º turno da Superliga e voltaram com uma derrota por 3 sets a 0. No entanto, foi a terceira derrota das meninas na competição. O Bauru está em 5º lugar, com 23 pontos.

O Minas entra em quadra nesta noite vindo de vitória diante do Valinhos, por 3 sets a 0. Foi a sexta vitória das mineiras, que estão em 7º lugar na tabela de classificação, com 16 pontos.

Boa noite, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Minas x Vôlei Bauru, pela 1ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, que acontece na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!