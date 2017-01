Resultado Minas x Vôlei Bauru pela Superliga Feminina de Vôlei 2016/17 (3-2)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, disputada na Arena do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte/MG

Atualiza o conteúdo

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

Minas abriu 2 sets a 0, levou o empate e perdia por 03/09 no tie-break. Mas Hooker iniciou a reação mineira e a passagem de Fran pelo saque causou problemas para as paulistas. Rosamaria, que oscilou no confronto, apareceu em um momento decisivo e encaminhou a vitória para as mandantes.

Rosamaria recebe o Prêmio Viva Vôlei!

15/11 CAROL GATTAZ BLOQUEIA E GARANTE VITÓRIA MINEIRA!

14/11 ROSAMARIA DECRETA: MATCH POINT MINAS!

13/11 Ataque de Bruna fica na antena!

12/11 Bauru não se rende e Mariana também quer emoção até o fim.

12/10 Carol Gattaz fecha a porta para o Bauru! Que virada do Minas!

11/10 ROSAMARIA VIRA PARA O MINAS!

Torcida vai ao delírio na Arena do Minas! É emoção até o fim, amigos!

10/10 HOOKER EMPATA O SET! EMOCIONANTE!

09/10 MAIS UM ACE DE FRAN!

08/10 Saque de Fran encaixa e Minas reage!

07/10 Pancada de Rosamaria mantém Minas vivo no tie-break!

06/10 Angélica bloqueia Hooker e freia reação mineira!

06/09 Mara bloqueia ataque paulista e Bauru pede tempo técnico.

05/09 Hooker embala reação do Minas na partida!

03/09 Bruna encaminha vitória para o Bauru, mas Minas não desiste e pede tempo técnico.

03/08 Karina força saque e manda para fora.

03/07 Arbitragem flagra dois toques no ataque de Juma!

02/07 Mariana não quer saber de reação mineira e logo pontua.

02/06 Pri Daroit também explora bloqueio e diminui desvantagem.

01/06 Agora Bruna explora o bloqueio e marca sexto ponto paulista no set.

01/05 Bruna solta o braço na diagonal e Bauru fica com ampla vantagem.

01/04 Dois toques no ataque do Bauru!

00/04 Arbitragem flagra toque na rede no ataque do Minas!

00/03 Bauru abre larga vantagem no início do tie-break. Minas pede tempo técnico.

00/01 Rosamaria começa parando no bloqueio do Bauru!

Vamos para o set desempate!

19/25 Bauru fecha set em 27 minutos. Teremos tie-break!

19/24 Erro de recepção do Bauru, que pede tempo técnico.

18/24 Ataque do Bauru fica na antena! Minas não desiste.

17/24 Desta vez Rosamaria solta o braço e pontua!

16/24 Rosamaria erra ataque e é set point Bauru.

16/23 Bruna encaminha set para o Bauru!

16/22 Ataque errado da Thais anima Minas! Bauru pede tempo técnico.

15/22 Naiane solta o braço e é mais um ponto mineiro!

14/22 Minas não se entrega!

13/22 Bauru quer mesmo o set point. Teremos emoção até o fim!

13/21 Bloqueio triplo do Minas entra em ação!

12/21 Ataque do Minas não passa do bloqueio paulista!

12/20 Bruna marca mais um para o Bauru!

12/19 ACE BAURU!

12/18 Bauru explora bloqueio mineiro e encaminha set!

12/17 Carol Gattaz diminui desvantagem!

11/17 Jaque erra o saque e Bauru mantém seis pontos de diferença.

10/16 Mariana amplia vantagem para o Bauru.

Cartão amarelo para Carol Gattaz, por reclamação.

10/15 Jaque bota no chão! Décimo ponto mineiro

09/15 Mariana explora bloqueio e marca mais um ponto para o Bauru. Minas pede tempo técnico.

09/14 Saque de Natália fica na rede.

09/13 Mara, com a ponta dos dedos, tira do bloqueio e garante mais um ponto mineiro.

08/13 Juma solta o braço e freia reação do Minas!

08/11 Hooker bloqueia ataque do Bauru, que reclama de toque na rede.

07/11 Bola de Bruna não passa da rede e Minas reage no set!

06/11 É mais um ace de Naiane!

05/11 Saque de Valquíria fica na rede.

04/11 Pri Daroit tenta salvar bola fora da quadra, mas Carol Gattaz não consegue dar continuidade à jogada.

04/10 Carol Gattaz solta o braço e, enfim, é ponto Minas!

03/10 Pri Daroit fica no bloqueio de Valquíria.

03/09 Nada dá certo no ataque do Minas. Paulo Coco mandou chamar Jaque no lugar de Rosamaria.

03/08 Bauru segue marcando!

03/07 Valquíria mantém vantagem paulista no set.

03/06 Saque de Bruna fica na rede!

02/06 Mariana não desperdiça bola de xeque e segue ampliando para o Bauru.

02/05 Valquíria invade área mineira!

01/05 Bruna leva a melhor novamente e Paulo Coco pede tempo técnico.

01/04 Bruna solta o braço em cima de Léia e Bauru amplia vantagem

01/03 Mariana marca mais um ponto para a equipe paulista!

01/02 Recepção do Minas se atrapalha e é mais um ponto Bauru!

01/01 Mariana solta o braço na diagonal!

01/00 Hooker marca o primeiro ponto do set!

Vamos para o quarto set!

22/25 Bruna bota no chão e Bauru diminui vantagem! Agora Minas 2 x 1 Bauru

22/24 Arbitragem marca condução no ataque do Bauru. Minas não desiste!

21/24 Saque de Thais fica na rede!

20/24 Mariana solta o braço e é set point Bauru!

20/23 Bauru bloqueia Hooker e fica próximo do terceiro set.

20/22 Hooker erra mais um ataque e Bauru abre vantagem no fim do set!

20/20 Thais erra ataque e Bauru pede tempo técnico.

19/20 Pri Daroit explora o bloqueio e Minas não desiste!

18/20 Hooker erra ataque e obriga Paulo Coco a pedir tempo técnico.

18/19 Angélica solta o braço! Ponto Bauru!

18/18 Carol Gattaz empata!

17/18 Thais vira o set para o Bauru!

17/17 Thais não desiste e mantém Bauru na cola do Minas.

17/16 Carol Gattaz solta o braço e marca mais um ponto para o Minas!

13/15 Arbitragem flagra dois toques no ataque do Bauru.

12/15 Thais amplica para o Bauru e obriga Minas a pedir tempo técnico.

12/14 Mariana manda uma bomba na quadra mineira e garante mais um ponto para o Bauru.

12/13 Minas explora bloqueio e volta a encostar no placar.

11/13 Thais solta o braço e amplia vantagem para a equipe paulista.

11/12 Bauru fica à frente do placar!

11/11 Hooker não deixa por menos e acerta a diagonal!

10/10 Mariana explora o bloqueio de Hooker e empata para o Bauru.

10/09 Ataque de Hooker não passa da rede.

10/08 Bruna solta o braço, mas acaba mandando longe demais. Minas abre vantagem

09/08 Naiane saca, bola bate na fita e cai na quadra adversária. Ace!

08/08 Bloqueio do Bauru funciona com Pri Daroit, mas a bola vai para fora.

07/08 Pri Daroit para no bloqueio de Bruna!

07/07 Agora é o triplo do Minas que bloqueia o ataque paulista

06/07 Angélica bloqueia Hooker!

06/06 Bauru encosta no placar!

06/05 Pri Daroit solta o braço na diagonal! Ponto Minas.

05/05 Rosamaria bloqueia ataque do Bauru!

04/05 Thais está sendo o destaque das paulistas até aqui!

03/03 Thais, atrás da linha dos três, marca mais um ponto para o Bauru.

03/02 Rosamaria acerta mais uma!

02/02 Bauru chega ao empate após Minas dar o quarto toque no ataque.

01/01 Angélica explora bloqueio mineiro e é ponto Bauru!

01/00 Pri Daroit fecha a porta para a equipe paulista!

Vamos para o terceiro set.

25/20 Hooker dá números finais ao segundo set!

24/20 Bauru não desiste e marca o 20º ponto.

24/19 Rosamaria explora bloqueio do Bauru e é set point Minas!

23/19 Thais acerta diagonal!

23/18 Hooker freia reação paulista!

22/18 Bauru explora bloqueio do Minas e reage.

22/17 Pri Daroit fica na rede desta vez.

22/16 ACE DE PRI DAROIT!

21/16 Agora foi o Minas que explorou o bloqueio de Thais.

20/16 Thais explora bloqueio mineiro.

19/15 Pri Daroit fica no bloqueio. Bauru reage.

19/14 Bauru ataca, Hooker tenta a defesa, mas a bola vai para fora.

19/13 Minas marca mais um ponto e agora vem Jaque para o saque!

18/12 Hooker, no meio, solta o braço!

17/12 Bruna explora bloqueio mineiro e Bauru não desiste do set.

17/11 Rosamaria solta o braço e abre larga vantagem para o Minas. Bauru pede tempo técnico.

14/11 Bauru emplaca três pontos seguidos e Paulo Coco pede tempo técnico.

14/10 Hooker marca mais um ponto para o Minas.

12/08 Minas erra ataque e Bauru não desiste.

12/07 Thais fica no bloqueio de Mara e Hooker!

11/07 Minas segue na vantagem de quatro pontos diante do Bauru.

10/06 Rosamaria vai sendo o nome do jogo, até o momento. Mais um ponto da camisa 9.

08/05 Desta vez Pri fica no bloqueio paulista.

07/04 Pri Daroit, na largadinha, marca mais um ponto.

06/04 Mari solta o braço e garante o quarto ponto do Bauru

05/03 Carol Gattaz amplia placar para o Minas!

03/02 Rosamaria ataca no corredor e marca o terceiro ponto mineiro.

02/02 Thais força o saque e manda para fora.

01/01 Desta vez o saque paulita fica na rede!

00/01 Bauru começa o set com um belo ace!

Vai começar o segundo set!

25/21 Carol Westermann erra saque e Minas sai na frente! 1 set a 0!

24/21 O bloqueio do Minas até funcionou, mas a bola acabou indo para fora.

24/20 DUPLO! Bloqueio do Minas composto por Mara e Hooker garante set point!

23/20 Mariana tenta o fundo da quadra mineira, mas acaba mandando para fora.

22/20 Rosamaria solta o braço e deixa Minas próximo do primeiro set.

20/19 Minas vira o set novamente após erro de saque do Bauru.

17/18 Bauru passa à frente novamente após Carol Gattaz ser bloqueada.

17/16 Minas vira o set após erro de ataque do Bauru.

16/16 Rosamaria marca mais um ponto! "A Rosa tá sensacional", canta a torcida.

15/16 Carol Gattaz fica no bloqueio de Thais.

15/15 Minas chega ao empate na "mão de ferro" com Rosamaria.

14/15 Jaque saiu novamente para a entrada de Mara, que solta o braço.

13/15 Thais bota a bola no chão! Ponto Bauru.

Jaque faz a sua estreia pelo Minas nesta noite! Torcida vai ao delírio!

13/14 Mari desperdiça ataque e manda para fora.

12/14 Pri Daroit também erra o saque.

12/13 Hooker aparece e marca o 13º ponto mineiro.

11/13 Naiane também força o saque e erra.

11/12 Valquíria força o saque e manda para fora.

10/12 Bauru não deixa Minas aproximar no placar.

10/11 Mariana solta o braço, mas acaba acertando a antena. Ponto Minas!

08/11 Não deu desta vez. Rosamaria tenta mais um ataque atrás da linha dos três e é bloqueada pelo triplo do Bauru.

08/10 Bauru chega ao décimo ponto após largadinha que destruiu a defesa mineira.

08/09 MAIS UM PONTO DE ROSAMARIA!

07/09 QUE PONTO! Rosamaria solta o braço atrás da linha dos três e a bola explode em Thais.

06/09 Rosamaria acerta paralela e banca reação do Minas.

05/09 Valquíria bloqueia ataque do Minas!

05/08 Carol Gattaz pega errado na bola na tentativa de atacar no corredor. Mais um erro de ataque e Paulo Coco pede tempo técnico.

05/07 Rosamaria tenta explorar o bloqueio e acaba errando o ataque.

05/06 Arbitragem flagra dois toques no ataque do Minas.

05/05 ACE DE JUMA!

05/04 Valquíria ataca no fundo da quadra mineira! Ponto Bauru

05/03 Mais um ponto de Mara! Camisa 1 vai se destacando até o momento.

04/03 Minas se complica na recepção, Gattaz até tenta salvar com o pé, mas Bauru chega ao terceiro ponto.

04/02 MARA PONTUA APÓS UM SENSACIONAL RALLY!

03/01 Primeiro ace da partida sai nas mãos de Pri Darioit!

02/01 PORTA FECHADA! Mari enche o braço, mas bloqueio do Minas funciona!

01/01 Mara solta o braço e marca o primeiro ponto do Minas na partida.

00/01 Naiane força o saque e manda para fora.

Naiane no saque para o Minas!

Vai começar a partida!

Agora é a vez da apresentação das equipes!

Apresentação dos árbitros ocorre neste momento. Logo depois, as duas equipes entram em quadra, em definitivo.

Equipes fazem, neste momento, trabalhos de aquecimento! Falta pouco para o início da partida!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado neste momento na Arena do Minas!

Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

As meninas do Vôlei Bauru fizeram um treinamento na Arena do Minas neste domingo (8). A atividade encerrou os preparativos para o duelo de logo mais.

Foto: Divulgação/Vôlei Bauru

O técnico do Minas, Paulo Coco, gostou do que viu na partida diante do Valinhos, no qual as mineiras venceram com tranquilidade. Para obter outro triunfo na competição, desta vez, contra o Vôlei Bauru, o treinador espera que sua equipe mantenha a atitude dos últimos duelos.

“Sabemos que será um jogo difícil. O adversário está muito bem colocado no campeonato, tem várias jogadoras com grande volume de jogo, e isso vai exigir muito de nós. Vamos entrar em quadra tranquilos e pensar em jogar bem”, declarou o treinador.

Técnico Paulo Coco quer a equipe atenta para tentar a primeira vitória em 2017 (Foto: Orlando Bento / Minas Tênis Clube)

As equipes entram em quadra descansadas. A última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina ocorreu na terceira semana de dezembro. Desde então, os clubes liberaram suas atletas para a folga de fim de ano.

O Vôlei Bauru visitou as meninas do Osasco na última rodada do 1º turno da Superliga e voltaram com uma derrota por 3 sets a 0. No entanto, foi a terceira derrota das meninas na competição. O Bauru está em 5º lugar, com 23 pontos.

O Minas entra em quadra nesta noite vindo de vitória diante do Valinhos, por 3 sets a 0. Foi a sexta vitória das mineiras, que estão em 7º lugar na tabela de classificação, com 16 pontos.

Boa noite, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Minas x Vôlei Bauru, pela 1ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, que acontece na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!