Na véspera do confronto diante do Canoas, ponteiro do Sada Cruzeiro dispara: “Vamos com tudo!”

Ponteiro Filipe falou sobre o duelo (Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

A noite desta quarta-feira (11) será de jogo decisivo pela Copa do Brasil de Voleibol Masculino. Sada Cruzeiro e Lebes Gedore Canoas se enfrentarão às 20h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem. Pelo fato de ser dono da melhor campanha do primeiro turno da Superliga, o clube celeste assegurou vaga na competição nacional com a vantagem de estrear em casa. O vencedor deste confronto garantirá vaga na fase final, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de janeiro, em Campinas.

Bicampeão da Copa do Brasil, o Sada Cruzeiro disputa a competição pelo quarto ano consecutivo. O primeiro triunfo celeste foi conquistado diante do Sesi-SP, em 2014, enquanto o segundo, foi em cima do Vôlei Brasil Kirin, no ano passado. Agora, o Cruzeiro precisa superar o Canoas – clube que já venceu nesta temporada – para seguir em busca do tricampeonato.

No entanto, apesar de ter vencido a equipe canoense fora de casa, por 3 sets a zero, em nenhum momento o retrospecto de confrontos desviou o foco do ponteiro Filipe Ferraz. “Nós já nos enfrentamos nesta temporada e tivemos uma vitória sobre eles no primeiro confronto. Mas é um time que vem crescendo e querendo ganhar o seu espaço. Eles têm uma mescla de jogadores jovens com outros mais experientes no elenco, então precisamos entrar ligados”, disse o jogador de 36 anos.

Equipe celeste está pronta para receber o Canoas (Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

Filipe também ressaltou que é preciso manter a atenção, já que o Canoas vem de um resultado positivo. “Na última rodada da Superliga eles [Canoas] conseguiram uma importante vitória, por 3 a 2, sobre o Montes Claros. Então temos que ficar espertos para não sermos surpreendidos. Precisamos vencer para seguir na competição”, comentou o ponteiro.

Em contrapartida, assim como o adversário gaúcho, o Sada Cruzeiro vem de vitória na Superliga. Ainda invicto em toda a temporada, o time comandado por Marcelo Mendez bateu o São Bernardo no primeiro jogo de 2017, disputado no último sábado (7). Para o experiente Filipe, esse é o ritmo ideal que a equipe cruzeirense precisa manter. “O jogo de quarta será muito importante para nós, para darmos seguimento na luta por mais um título da Copa Brasil. Vamos com tudo!”, afirmou.

“A gente tem esse perfil, em qualquer campeonato queremos vencer. Então, mesmo voltando do recesso há pouco tempo, já está todo mundo bem focado na sequência da temporada. Vencemos a nossa última partida e queremos continuar assim”, concluiu o camisa 18.