SESC-RJ vence na primeira rodada da Superliga B e larga na frente em busca do acesso

Foto: Cássia Moura/VAVEL Brasil

Vale mais do que um título, vale o acesso para a Superliga na temporada de 2017/18. Foi dada a largada, nesse sábado (7), começou a Superliga B, campeonato que classifica uma equipe para disputa do torneio principal. São noves times que se enfrentarão no turno e returno do calendário masculino.

Representando a cidade olímpica, o SESC-RJ vem com um novo projeto voltado ao esporte, ao seu lado tem o time do Botafogo, já tradicional na competição. Duas equipes de Goiás participarão, Jaó e Alfa. Há também um representante do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná; são, Rádio Clube, Blumenau, Uberlândia, Upis e Araucária, respectivamente.

Válido pela primeira rodada, o SESC-RJ recebeu no Ginásio do Hebraica, no bairro da Laranjeiras, o time de Uberlândia. A partida foi marcada pela supremacia da equipe carioca, que aplicou 3 a 0 no placar (25/12, 25/17 e 25/19) em quase uma hora e quarenta minutos de jogo.

Logo no primeiro set, o time comandado por Giovane Gávio abriu cinco a zero na parcial. O SESC era superior, no entanto os mineiros tentavam reagir e comemoravam a cada ponto anotado. A reação mineira parecia se construir no segundo set, do qual os visitantes traçaram um bom início após o intervalo, porém, a experiência do time da casa fez a diferença.

Explorando o saque e as bolas de fundo de quadra, o SESC-RJ via se desenhar a primeira vitória na Superliga B. Antes de fechar o terceiro set para liquidar o jogo em três sets a zero, os jovens de Minas conseguiram montar uma boa sequência de pontos, mas não adiantou para retardar o fim de partida.

Na próxima rodada, o SESC-RJ visita o Araucária, sábado (14), às 19h (horário de Brasília). O Uberlândia recebe o Jaó, mais cedo, às 11h de sábado.

Resultados primeira rodada Superliga B masculina

Jaó 3x1 Blumenau (21-25 | 25-22 | 25-18 | 25-21)

Botafogo 3x0 Araucária (26-24 | 25-22 | 25-14)

SESC-RJ 3x0 Uberlândia (25-12 | 25-17 | 25-19)

Alfa 3x2 Upis (16-25 | 25-23 | 15-25 | 25-22 | 20-18)