Central do SESC-RJ, Thiago Barth destaca importância em mesclar jovens e experientes

Foto: Marcos de Paula/SESC-RJ

O projeto SESC voltado ao esporte no vôlei montou uma equipe que mescla juventude e experiência. Na partida diante do Uberlândia, abrindo a disputa da Superliga B via-se de um lado da quadra jogadores com passagens pela seleção principal ou por clubes de expressão no cenário do voleibol nacional.

No outro lado, jovens que observavam e tiravam como lição aquela partida. O time do Uberlândia era montado por garotos da equipe juvenil do Minas e a cada ponto anotado a vibração era de set finalizado. No decorrer das três parciais, o time do Rio de Janeiro foi superior, no entanto o time de Minas Gerais buscava reação.

O central do SESC, Thiago Barth crê que seja importante o trabalho de transição do vôlei “Acredito que a gente possa passar para eles calma nas horas decisivas, não se afobar, jogar com a cabeça, tranquilo. O que a gente faz no treino, deve-se levar para dentro de quadra que os resultados vêm. É importante ter jovens com os experientes, transforma em uma equipe vencedora”.

É preciso ter inteligência para saber mexer no time na hora certa e começar a dar ritmo aos jovens, no fim do segundo set, o técnico Giovane Gávio alçou em quadra o levantador Pedro. Ao fim da partida, o garoto fez sua análise do jogo.

“Acho importante essa nossa vitória e experiência fundamental para minha carreira, com grandes nomes do voleibol. A experiente comissão técnica tem tudo para dar certo e tudo para evoluir o máximo que eu possa ser esse ano. O time de Uberlândia é um time mais novo, mais inexperiente, mas conseguiram manter a calma e nosso desafio é esse, sempre manter a nossa média lá em cima. Independente do nosso adversário, mostrar para o que a gente veio no voleibol”, uma observação através de um olhar mais jovem, o camisa 1.

O jogador com passagens pela seleção brasileira, Thiago Barth também enfrenta um novo desafio na carreira e diz que a oportunidade que a Superliga B dá em relação a visibilidade para os jovens é muito bacana. Companheiro de time do camisa 1 do SESC, Thiago elogia o colega levantador e apresenta sua visão mais comprometida do primeiro resultado na competição de acesso.

“Muito importante começar com uma vitória. Esse é o foco principal, o projeto foi montado visando essa vaga na Superliga então a gente entrou bem focado, independente de que adversário a gente vai pegar pela frente, tem que entrar com uma postura vencedora, uma postura guerreira, até mais do que o resultado a gente está montando um projeto, dando uma cara para ele, importante dar essa cara para o SESC com um espírito vencedor, guerreiro. Acho que foi um bom jogo e agora se preparar para os próximos”, concluiu o camisa 13.