Jaqueline estreia pelo Minas e destaca carinho da torcida: "Sempre me apoiaram"

Foto: Orlando Bento/Minas Tênis Clube

Quando um jogador entra em quadra pelo seu time, passa a defender não só a instituição, mas a alimentar a paixão de milhares de torcedores. Nesse meio, são criados fortes vínculos de atletas com a torcida, e vice-versa, como é o caso de Jaqueline com o Minas.

Jaque chegou ao Minas em 2014, depois de um tempo longe das quadras para ter seu primeiro filho (Foto: Orlando Bento/MTC)

Depois de jogar pela equipe mineira na temporada 2014/2015, Jaque foi para o Sesi-SP, mas deixou o time em abril do ano passado por cortes da instituição no time feminino de vôlei. A partir disso, a ponteira ficou sem clube, analisando possíveis acertos, até que fechou com o Minas em novembro.

Como ficou muito tempo sem uma rotina de treinos, fazendo apenas alguns trabalhos menos intensos que os do dia a dia de um time de vôlei, acabou perdendo ritmo e ainda não estreou pelo Minas como titular.

No primeiro jogo das minastenistas em 2017, pela rodada inicial do returno da Superliga, as mineiras venceram o Bauru por 3 sets a 2. Jaque entrou no decorrer da partida, sendo inicialmente opção do técnico Paulo Coco para o saque. Cada substituição ou toque da ponteira na bola arrancava aplausos e gritos da torcida, que ovacionou a jogadora.

“Sempre me identifiquei muito com essa torcida, desde a outra temporada que estive aqui. Eles sempre me ajudaram, sempre estiveram ao meu lado, nas horas boas e nas ruins, então tenho um feeling muito grande com eles, sempre me apoiaram e eu só tenho a agradecer”, disse Jaqueline.

Como Jaque está voltando aos poucos, têm sido treinadas etapa por etapa para deixar a bicampeã olímpica em sua melhor forma física. No duelo contra as paulistas, depois de entrar em quadra apenas para sacar, as circunstâncias do jogo fizeram Paulo Coco ter que apostar na ponteira. No quarto set, com o placar registrando 9 a 3 para o Bauru e 2 sets a 1 para o Minas, Jaque foi para o jogo, na posição do ataque.

“Faz exatamente um dia que treinei salto para estar aqui. Mas estou muito feliz, porque mesmo fora de ritmo, sei que posso ajudar muito essa equipe no decorrer do campeonato, posso evoluir muito. Hoje foi um jogo atípico, porque começamos bem, mas deixamos a equipe do Bauru virar no terceiro e no quarto set”, analisou a ponteira.

O Minas acabou perdendo o quarto set e o jogo foi para o tie-break. Fran fez uma passagem espetacular no saque para as mineiras, que perdiam de 10 a 8 e viraram para 12 a 10, fechando o set em 15 a 11 e o jogo, em 3 a 2. Mesmo com toda a empolgação da torcida pelo final da partida, Jaque consente que a equipe ainda pode evoluir, citando, por exemplo, outro grande reforço para esta temporada, a norte-americana Destinee Hooker.

“A equipe tem muito a evoluir, agora comigo entrando na equipe, a Hooker também, pra complementar e ajudar. Falta eu treinar para voltar, é meu segundo treino, então treinei muito pouco para estar aqui hoje e pude ajudar um pouco”, completou.

Na sexta posição, o Minas tem 18 pontos na Superliga. Com seis vitórias e seis derrotas na competição até agora, tem atrás Pinheiros, com 18 pontos, e Fluminense, com 16, fechando a zona de classificação para os playoffs. A equipe segue na briga por uma melhor colocação, e o próximo compromisso é contra o São Caetano, na sexta-feira (13), às 21h30.