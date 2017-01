CBV confirma troca de Bernardinho por Renan Dal Zotto no comando da Seleção masculina

Google Plus

Dal Zotto ao lado do presidente da CBV (Foto: Reprodução/CBV)

O casamento de 16 anos da Confederação Brasileira de Vôlei com o técnico Bernardinho terminou nesta quarta-feira (11) em anúncio feito pelo Diretor de quadra da entidade, Radamés Lattari. Renan Dal Zotto já foi confirmado como seu substituto no cargo de treinador.

De acordo com Radamés, a decisão foi tomada entre o Natal e Ano Novo após ter sido postergada por longo período depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Renan Dal Zotto assume a vaga deixada por Bernadinho por ter perfil parecido e que pode dar continuidade no trabalho, assim justifica Radamés. "O presidente Toroca fez um convite para outro profissional. Ele escolheu, dentre tantos bons nomes, um que ele achava que poderia dar continuidade ao trabalho do Bernardo, respeitado por atletas e pelo mundo do vôlei", explicou.

O adeus é apenas do cargo de treinador, já que Bernardo deve assumir como coordenador técnico, se mantendo assim próximo ao trabalho em quadra na seleção brasileira. Foram quatro medalhas olímpicas conquistadas no período, além de três títulos mundiais e o Octacampeonato na Liga Mundial.