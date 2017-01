Dal Zotto é apresentado como novo técnico da seleção de vôlei e evita comparação com Bernardinho

(Foto: Cássia Moura/VAVEL Brasil)

A coletiva que anunciou a despedida de Bernardinho também oficializou a chega de Renan Dal Zotto como novo treinador da seleção brasileira masculina de vôlei. O novo comandante afirmou em entrevista coletiva na sede da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) que tão logo recebeu convite ao cargo, se comunicou com Bernardinho para ter seu apoio.

Sua relação com o antigo treinador foi comentada por ele: "Nossa relação é muito boa (Renan e Bernardo). Tenho certeza de que ele me ajudara nos momentos de dificuldade. 90% da nossa conversa é voleibol. Podem haver comparações, é inevitável. ", contou

Ainda complementando sua resposta, Renan afirma que vai tentar manter a equipe como número 1 no ranking e prefere evitar comparações: "Os resultados dele foram fantásticos. A expectativa é que continuem. Será muito difícil, mas tentaremos manter o país entre os primeiros, no número 1 do ranking. Vamos segurar a onda com as comparações. Estamos aqui para trabalhar"

Seu último trabalho foi em 2011 no São Leopoldo, tendo passagem anterior pelo italiano Treviso em 2007 depois de conquistar o tricampeonato da Superliga com o Cimed/Florianopólis nas temporadas anteriores.