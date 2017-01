Gabi desabafa por disputar competições simultâneas: "Vai ser mais difícil nesse mês de janeiro"

Foto: Cássia Moura/VAVEL Brasil

Nesta segunda-feira (9), o Rexona-SESC venceu o Fluminense pela primeira rodada do returno da Superliga feminina por 3 sets a 1 (30/28, 19/25, 25/12 e 25/18). O Ginásio do Tijuca Tênis Clube virou um caldeirão, o clima de clássico estava no ar e a ponteira Gabi fez uma análise do fator mando de quadra envolvendo a presença maciça das duas torcidas.

“A gente sabe que tem que ter tranquilidade para jogar essas partidas, principalmente aqui no Tijuca, com a torcida dos dois times, tem a torcida do Fluminense, tem a nossa torcida ajudando, mas o time já está um pouco acostumado de enfrentar essa pressão de jogos importantes, de finais de Superliga, então é preparar-se mais fisicamente porque o calor está muito grande, tem que ter cabeça nos momentos decisivos e saber se comportar como uma equipe grande”.

Após o acesso do Fluminense para Superliga principal no ano passado, as equipes se encontram outras duas vezes em momentos bem distintos. Na final do Campeonato Estadual, o Fluminense venceu por 3 sets a 2, na primeira partida da Superliga 2016/17, o Rexona-SESC saiu vitorioso por 3 sets a 0 e nesta semana o time de Bernadinho passou novamente pelo tricolor.

“A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O primeiro confronto foi completamente diferente, a gente não tinha jogado nenhuma partida ainda, elas jogaram muito bem. No segundo jogo nós voltamos de uma situação diferente, estávamos jogando o Mundial de Clubes, estávamos em um nível muito melhor do que vínhamos e agora no terceiro jogo nós sabíamos que ia ser uma partida difícil”, diferenciou os três encontros da equipe até então.

A jovem Gabi ressaltou a importância da experiente ponteira Sassá para o time adversário, ressaltou que ela é uma peça fundamental no ritmo de jogo tricolor. A camisa 1 alviceleste aponta como o saque o fundamento que encaixou nas jogadas de êxito do Rexona, mas também disse onde é preciso ter mais atenção “Treinar melhor esse bloqueio, diminuir cada vez mais os erros e ajeitar umas coisas na defesa, é preciso fazer isso rápido, porque semana que vem, em menos de sete dias a gente já joga contra elas de novo. E vai ser assim sempre, a torcida do Fluminense vai comparecer, aqui está muito quente, esse calor do verão. É preciso ajustar nossos erros para próxima partida”.

Gabi também lembrou que o clássico será reeditado na segunda-feira (16) válido como primeira fase da Copa do Brasil. Entre tantos campeonatos é preciso dividir as atenções e saber fazer melhor um trabalho de preparação para um aproveitamento de alta qualidade. A Superliga já está no returno, últimas rodadas antes dos playoffs e a jogadora classifica como um novo campeonato “Vai ser muito mais apertado para a gente, justamente esse mês de janeiro, aqui no Rio está muito quente, quem vier jogar na nossa casa vai sofrer um pouco com isso, assim como estamos sofrendo no dia a dia para hidratação e tudo. Eu sinto que vai ser mais difícil, nesse mês de janeiro que teremos Copa do Brasil e Sul-Americano para jogar. Nós temos que estar bem fisicamente, com a cabeça boa para trocar a chave do campeonato”.