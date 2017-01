Ponteira Sassá exalta clássico com rival carioca e avalia comportamento do Fluminense

(Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Rexona-SESC e Fluminense se enfrentaram pela primeira rodada do returno da Superliga feminina na última segunda-feira (9). A equipe alviceleste saiu com a vitória por 3 sets a 1 sobre as tricolores (30/28, 19/25, 25/12 e 25/18). Após o jogo, a experiente ponteira Sassá, do Flu, avaliou como é a preparação para um clássico como esse.

“A gente procura trabalhar dobrado, tem que pensar dobrado porque é uma equipe que faz você pensar o jogo inteiro. São várias opções de ataque, então você tem que está ligada. A preparação realmente é um pouco diferenciada. Não que a gente faça um trabalho específico, mas a gente procura entrar mais concentrada, buscamos trabalhar mais a parte psicológica mesmo. A gente sabe que é difícil jogar contra o Rexona e a gente se prepara para fazer bons jogos contra boas equipes. Acho que conseguimos fazer um pouquinho disso no jogo”, disse Sassá.

As duas equipes já se enfrentaram outras duas vezes em momentos bem distintos. Na final do Campeonato Estadual, o Fluminense venceu por 3 sets a 2. Já na primeira partida da Superliga 2016/2017, o Rexona-SESC saiu vitorioso por 3 sets a 0. Pelo returno, mais uma vitória do time de Bernadinho. A capitã tricolor avaliou e comparou rapidamente um pouco essas três partidas disputadas.

“Acho que, no jogo do Carioca, a gente conseguiu manter ali a equipe, todas as jogadoras, cada uma 100% no seu melhor o tempo inteiro e não pode ser diferente contra uma equipe com tanta qualidade como a do Rexona. No returno, a gente já fez completamente o contrário, praticamente só assistimos elas jogarem. Então faltou técnica, preparação e ali estava todo mundo muito disperso e muito desconcentrado. Acho que o que a gente busca contra equipes como o Rexona é o desempenho desse, a gente tem que jogar com garra, tem que jogar cada bola disputada como se fosse o último ponto e acho que assim vamos crescer no campeonato e buscar nossos objetivos”, concluiu.