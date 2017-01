Rexona vence Renata Valinhos e segue como líder do campeonato

Foto: Divulgação/Rexona-Sesc

A equipe do Rexona-Sesc venceu nesta sexta-feira (13) o Renata Valinhos por 3 sets a 0, com parciais de 22-25, 13-25 e 19-25. A partida, que aconteceu em Valinhos, foi a primeira com o técnico Bernardinho após sua decisão de não continuar no comando da Seleção Brasileira, dando assim total atenção ao Rexona.

No primeiro set, o jogo começou equilibrado, mas logo as cariocas mostraram sua supremacia e fecharam a parcial por 25 a 22. No segundo set a coisa não foi diferente e, animadas com a primeira boa pontuação, as meninas do Rio aumentaram ainda mais a diferença de pontos e terminaram com 25 a 13.

A equipe paulista tentou se reerguer sem sucesso no terceiro set e entregou outra vitória para o Rexona, que encerrou o último set sem dificuldades por 25 a 19.

O Rio segue na liderança da tabela com 37 pontos e jogará na próxima quinta-feira (19) contra o Bauru no Rio de Janeiro, às 21h55. O Renata Valinhos é o último colocado da competição com apenas 1 ponto e enfrentará sexta-feira (20) o Fluminense no Rio de Janeiro, às 20h.