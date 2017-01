Soberano, Minas atropela São Caetano pela Superliga Feminina

Após superar o Genter Vôlei Bauru, na rodada de abertura do segundo turno da Superliga Feminina de Vôlei, o Camponesa/Minas teve um novo desafio nesta sexta-feira (13). Desta vez, a equipe minastenista foi ao ABC Paulista para enfrentar o São Cristóvão Saúde/São Caetano, no Ginásio Lauro Gomes, em confronto válido pela 2ª rodada do returno da competição. Soberano, o Minas superou os donos da casa por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 17, 25 a 22 e 25 a 12.

Com o resultado, o Minas somou 21 pontos e se manteve na sexta posição, enquanto o São Caetano continuou com os mesmos nove pontos, figurando a sexta colocação na tabela de classificação. As equipes entrarão novamente em quadra no sábado (20). O Minas receberá o Pinheiros, na Arena Minas, em Belo Horizonte. O São Caetano enfrentará o Praia Clube, no Ginásio do Praia, em Uberlândia.

Minas começa bem

O saque inicial saiu das mãos da jovem levantadora do Minas, Naiane Rios, de 22 anos. A primeira parcial começou parelha, com grande alternância no placar, já que as equipes brigavam ponto a ponto. No entanto, com um bloqueio forte e um sistema ofensivo eficiente, a equipe mineira pouco a pouco abriu vantagem no placar.

Com 12 a 9 no marcador, o comandante do São Caetano, Hairton Cabral, paralisou o jogo pela primeira vez. No entanto, as orientações não surtiram efeito e o treinador promoveu as primeiras mudanças, substituindo a oposta Angélica e a levantadora Diana, pela também levantadora Camila e a ponteira Glauciele. Mas, apesar das alterações, o Minas continuou abrindo vantagem no placar, novamente obrigando o comandante da equipe paulista pedir tempo e em seguida, desfazer as inversões.

Apesar das tentativas do técnico do São Caetano, nada adiantou. O Minas seguiu embalado, ampliando a vantagem no placar por meio de boas jogadas de Hooker, Rosamaria, Carol Gattar e Pri Dairot. Com 24 a 15 no placar, Jaqueline entrou em quadra e colocou em jogo a bola que, posteriormente, seria bloqueada pela companheira Angélica, dando números finais ao primeiro set.

Equipes fizeram grande exibição em São Caetano do Sul (Foto: Evandro Dias/São Caetano)

São Caetano melhora, mas Minas é superior

Assim como na primeira parcial, o Minas novamente abriu o marcador, no ataque de Rosamaria, maior pontuadora até aqui nesta temporada da Superliga. A partida seguiu disputada, com o São Caetano apresentando um desempenho meramente melhor do que no primeiro set. O confronto seguiu acirrado, até que o duelo técnico começou.

Ambos comandantes promoveram alterações, mas com a sequência de três pontos da equipe minastenista, Hairton Cabral pediu o segundo tempo técnico no qual tem direito. As orientações surtiram efeito, mas por pouco tempo, já que Paulo Coco, comandante do Minas, rapidamente paralisou a partida.

Jaqueline e Carol Gattaz voltaram para a quadra e com 20 a 20 no placar, começava a arrancada do Minas. Na largadinha, Jaque marcou um ponto importantíssimo – o primeiro dela no jogo – seguido de outros três do Minas, que levaram para o set point. O São Caetano brigou, lutou e até defendeu a primeira tentativa da equipe mineira, mas a oposta Hooker fechou a segunda parcial com uma largadinha incrível.

Minas garante vitória

No terceiro e último set, o Minas entrou em quadra voando e rapidamente abriu 6 a 1 no placar. Consequentemente, Hairton Cabral foi forçado a promover alterações no São Caetano. No entanto, do outro lado da rede, Rosamaria, Hooker e todo o elenco do Minas seguiu concentrado, imprimindo um ritmo de jogo extremamente forte.

O São Caetano continuou buscando a recuperação, mas gradativamente o Minas ampliava a vantagem. Com 15 a 9 no placar, Jaqueline entrou no lugar de Pri Dairot, no intuito de recuperar a confiança e o ritmo de jogo, já que ficou longo período afastada das quadras. E o time mineiro continuou à frente, mantendo uma margem média de 10 pontos das adversárias.

Hairton Cabral fez o que pôde, parou, tentou e mudou. O São Caetano até melhorou, demonstrou reação, mas não foi o suficiente. Por segurança, Paulo Coco paralisou partida e orientou a equipe de forma serena. No ace de Rosamaria – eleita em votação popular a melhor atleta da partida - o Minas chegou ao match point e em seguida, contou com o erro da central Marjory, que deu números finais a partida.