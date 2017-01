Em partida de cinco sets, Pinheiros vence vice-líder Vôlei Nestlé

Em duelo paulista pela 2ª rodada do returno na Superliga Feminina, o Esporte Clube Pinheiros surpreendeu vencendo o Vôlei Nestlé em jogo longo por 3 sets a 2 (17/25, 25/23, 26/24, 14/25 e 21/19), batendo o vice-líder jogando no Henrique Villaboin, casa do Pinheiros.

A parcial inicial no primeiro SET, foi dominada pelo Vôlei Nestlé fazendo 7 a 2 no placar quando Tijana Malesevic converteu uma ataque pela entrada de rede. O Pinheiros se recuperou, encostou mas em seguida Gabi entrou na partida deixando novamente a vantagem em quatro pontos. A participação de Nati Martins ainda na parcial bloqueando e atacando ajudou a segurar a liderança que fechou em oito pontos, 25 a 17 com outro bloqueio de Nati.

Três pontos em seguida lá, três pontos em seguida cá. Foi assim que a equipe pinheirense abriu liderança mas cedeu o empate nos pontos seguintes. O ace da ponteira Malesevic somado ao bloqueio de Bia colocou as donas da casa na frente, 8 a 6. O Pinheiros empatou e se manteve sempre próximo ao placar até a parcial 19 a 19, quando desgarrou abrindo três pontos e quando as rivais igualaram novamente tiveram frieza para fechar em 25 a 23.

A virada do Pinheiros veio no terceiro SET, dominado a partir da liderança por 13 a 10, não mais largaram a dianteira vendo o ataque fluir bem. Quando a corda apertou na reta final o bloqueio do Nestlé pontuou com Dani Lins e Tandara, que havia sido poupada no inicio, anotou no ataque. A equipe pinheirense necessitou abrir 26 a 24 para confirmar a virada no jogo.

O Vôlei Nestlé foi para o quarto SET precisando vencer para levar ao tiebreak e conseguiu. A vantagem foi aberta rapidamente na parcial 10 a 3. As donas da casa correram atrás e diminuíram mas não tiveram forças para passar à frente. Bia cravou a bola que fechou o Set em 25 a 14.

Pinheiros aproveitou para abrir dois pontos antes do primeiro tempo no tiebreak, 7 a 5, obrigando Luizomar de Moura a parar a partida para tentar consertar sua equipe. O Pinheiros continuar abrindo, colocou quatro pontos, e consolidou a liderança que lá na frente fechou por 21 a 19.