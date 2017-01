Minas x Montes Claros AO VIVO pela Superliga Masculina de Vôlei (0-0)

Google Plus

12/07 Bola volta de xeque para o Minas e Felipe vira mais uma bola.

11/07 Mão, atrás da linha dos três, explora o bloqueio e Minas abre quatro pontos de vantagem.

10/07 Jonatas força o saque e manda para fora.

09/06 Bisset, pelo meio, vira mais uma bola para o Minas.

08/06 Gelinski manda o saque na rede.

08/05 Jonatas manda para fora e pede desvio do bloqueio do Minas. Arbitragem nada marca.

07/05 Mão solta o braço e Minas alcança o sétimo ponto!

06/05 Jonatas acerta bela diagonal!

06/04 Bob manda bola para fora e Minas abre vantagem.

05/04 Petrus, em bola de meio, crava a bola na quadra adversária.

04/04 Felipe Roque explora muito bem o bloqueio e pontua para o Minas.

03/04 Saque de Bisset fica na rede!

03/03 Weber força o saque e manda para fora.

02/03 Saque de Weber quebra recepção do Minas e o próprio camisa 1 vira a bola! Ponto Montes Claros.

02/02 Weber crava a bola na quadra adversária!

02/01 Flávio leva a melhor sobre o bloqueio do Montes Claros e solta o braço.

01/01 Dianini vira a primeira bola do Pequi na partida.

01/00 Arbitragem flagra toque na rede no ataque do Montes Claros!

Vai começar o duelo!

16:59 Fim de aquecimento! Equipes são escaladas neste momento!

16:45 Hino Nacional Brasileiro sendo executado neste momento na Arena do Minas!

16:39 E o aquecimento não para!



(Foto: Orlando Bento/MTC)

16:37 Vamos para o aquecimento com bola...

16:25 Montes Claros já em quadra para os trabalhos de aquecimento!

16:22 Sem Vanole, lesionado, Nery Tambeiro trouxe os seguintes jogadores para o duelo de logo mais!

16:21 Este é o Montes Claros para hoje!

16:20 Já estamos na Arena do Minas! Equipe da casa faz trabalhos de aquecimento em quadra. Montes Claros ainda no vestiário.

A torcida do Montes Claros estará presente na Arena do Minas!



(Foto: Divulgação/MCV)

Já o técnico do Minas, Nery Tambeiro, minimizou o fato de Montes Claros estar em vantagem na tabela. Para o treinador, as condições dos times se igualam em um clássico mineiro, e lembrou da vitória dos minastenistas na semifinal do Campeonato Estadual, contra o Pequi.

“Para crescer, temos que pensar jogo a jogo. A partida contra o Montes Claros é um clássico. Acredito que temos condições de sair com a vitória. Eles estão em uma posição melhor na tabela, mas, em confronto direto, essas condições se igualam, tanto que vencemos no Mineiro e fomos para a final contra o Cruzeiro”, disse Tambeiro.

Mesmo em uma colocação confortável na tabela de classificação, o Montes Claros quer foco total nesta tarde. Afinal, é um clássico mineiro. O técnco do Pequi, Marcelinho Ramos, espera um confronto difícil nesta tarde.

“É um clássico, um jogo que as duas equipes querem muito vencer, por isso vamos entrar atentos e com foco total. A gente espera um jogo difícil, mas sempre confiantes no nosso sucesso”, declarou o treinador.

No dia 5 de novembro do ano passado, Montes Claros e Minas se enfrentaram no Ginásio Tancredo Neves, pelo primeiro turno da Superliga. Na ocasião, o Pequi Atômico venceu o confronto por 3 sets a 1.

As duas equipes chegam para o duelo de logo mais vindos de derrotas. O Minas enfrentou o Bento Vôlei e acabou perdendo por 3 sets a 2, mesmo placar do revés do Montes Claros diante do Canoas.

Enquanto isso, o Minas briga para se manter entre os oito colocados que irão para a próxima fase da competição. A equipe comandada pelo técnico Nery Tambeiro ocupa 8ª posição, com 14 pontos, dois a menos que o JF Vôlei, 7º colocado.

O Montes Claros desembarca em Belo Horizonte visando alcançar os líderes da Superliga. O Pequi Atômico está em 5º lugar na competição, com 25 pontos, mesma pontuação de Campinas e um a menos que Taubaté.

Boa tarde, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Minas x Montes Claros, pela 2ª rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei, que acontece na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!