Minas supera Montes Claros em clássico regional e respira na Superliga Masculina

Três a zero. Quem vê o placar da vitória do Minas Tênis Clube diante do Montes Claros Vôlei, pela segunda rodada do returno da Superliga masculina 2017, em partida realizada na Arena Minas, em Belo Horizonte/MG, pode achar que foi fácil o confronto. Porém, o time da terra do pequi fez bela partida e endureceu o placar, que teve destaques dos dois lados.

A vitória fez com que o Minas chegasse aos 17 pontos, subindo do oitavo para o sétimo lugar. O time de Montes Claros permanece em quinto, com 25. Na próxima rodada, o Minas vai até São Paulo, encarar o poderoso SESI, quinta-feira (26), a partir das 21h55, no ginásio da Vila Leopoldina. Já o Montes Claros recebe no sábado (28), a equipe do Bento Vôlei, no ginásio Tancredo Neves, às 18h.

Primeiro set: Minas fecha com tranquilidade

Em um começo de jogo bem equilibrado, o Minas, através da entrada e rede, com Felipe, e pelo meio, com Tiago Wesz, conseguia furar o bom sistema defensivo de Montes Claros, administrando uma vantagem de dois pontos, que foi crescendo ao longo do set. Em meio ao nervosismo, a equipe do norte do Estado começou a cometer sucessivos erros, facilitando a vida da equipe da capital.

Enquanto isso, explorando bastante a saída de rede, Felipe se destacava, ganhando pontos em cima do bloqueio do adversário, que errava o tempo em vários momentos. Conseguindo se acalmar, acertando a defesa, o time de Montes Claros, especialmente com Weber, no meio de rede, endureceu o jogo. Ainda assim, não foi suficiente para impedir que o Minas fechasse em 25 a 19, com duração de 23 minutos.

Foto: Orlando Bento/MTC

Segundo set: nervosismo com a arbitragem e Flávio como destaque

A equipe do Montes Claros veio para o ataque de modo feroz, com Weber e o capitão Bob Dvoranen comandando o time e cravando bolas importantes. Mas, em um bloqueio duplo, com Pétrus e Felipe, os minastenistas empataram em seis pontos, levantando a torcida. Por reclamação, aos oito minutos, com o placar em 10 a 8 para os visitantes, o capitão do Montes Claros levou amarelo, assim como Flávio, capitão do Minas. Os dois times foram se mostrando nervosos com a arbitragem, o que fazia a mão pesar dentro de quadra e os lances virarem disputas acirradas.

Ponto a ponto, se alternando na vantagem, o clássico ganhava contornos dramáticos. A garra de Bisset para tentar defender o que seria o 16º ponto de Montes Claros deixou isto evidente, chegando a tirar do lugar uma placa de publicidade. Destaque do Minas, Flávio conquistava pontos na defesa e no ataque, tendo seu nome gritado várias vezes pelo torcedor minastenista. Em um ataque pela saída, de Gelinski, os donos da casa fecharam em 25 a 22, em 27 minutos.

Terceiro set: "paredão" Bisset e vitória minastenista consolidada

Bisset começou com tudo no terceiro set, marcando os dois primeiros pontos do Minas, em um bloqueio e com um belo ataque na saída de rede. A vantagem do time da casa chegou a sete pontos, maior diferença da partida até aquele momento. Tentando fugir do paredão que se formava, a equipe da terra do pequi começou a mudar seu ataque, invertendo mais vezes a bola. Quando o ataque era com Dvoranen, na entrada, o ponto acontecia.

Mesmo com a diferença no placar se mantendo grande para o Minas, o time de Montes Claros não esmorecia e, contando com alguns erros de ataque do adversário, ia encostando no marcador, chegando a diminuir para 15 a 10. Mas, quando é dia, não tem jeito. Flávio, novamente, se agigantou no meio de rede.

Uma sequência de aces de Bisset foi aproximando a equipe da capital da vitória, que chegou a marcar 21 a 13. Diferença que viria a aumentar até o fim do set, fechado em um ataque pelo meio de Bisset em 25 a 16, com duração de 24 minutos. Vitória consolidada da equipe de Belo Horizonte, que teve Tiago Gelinski condecorado pela CBV como o melhor em quadra.