Cruzeiro sofre no começo, mas vence de virada o Juiz de Fora pela Superliga masculina

Cruzeiro sofre no começo mas vira e vence Juiz de Fora por 3 sets a 1 (Foto: Twitter Cruzeiro)

Nesse sábado em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, o time da casa recebeu o Cruzeiro pela 13ª rodada da Superliga Masculina temporada 2016/2017. O time da casa foi bem intenso e até complicou as coisas no primeiro set porém o líder do campeonato fez valer sua superioridade vencendo por 3 sets a 1 com parciais de 17/25, 25/23, 25/23 e 25/15.

Com a vitória o Cruzeiro chegou aos 38 pontos e segue soberano na liderança do torneio. Já o rival estadual para nos 16 pontos e ficam na sétima colocação ocupando as derradeiras posições na zona de playoffs.

O time de Juiz de Fora iniciou de maneira mais coesa e conseguindo quebrar bem a linha de passe do adversário e abrindo 12 a 8 na primeira parte do set. O conjunto da casa continuou incomodando bem o experiente Cruzeiro que tinha dificuldades de ganhar ritmo no ataque e o placar foi para 19 a 13, na reta final da parcial os locais conseguiram manter a consistência e fechar em 25 a 17.

No segundo set o equilíbrio se fez mais presente e os times passaram a trocar pontos e o marcador mostrou 9 a 8 para o Sada. As duas equipes seguiram trocando pontos a pressão no saque era constante e qualquer erro era rapidamente punido e a segunda parte da parcial ficou em 16 a 15. O set seguiu com os dois times sempre muito próximos no placar porém no fim o Cruzeiro fez valer a maior experiência do seu elenco fechando o segundo set em 25 a 23.

Os visitantes conseguiram ter mais consistência em seu jogo e pouco a pouco foram abrindo vantagem mostrando força no bloqueio e no ataque para fazer 16 a 11 na segunda metade do terceiro set. Na parte final da parcial as coisas se equilibraram e Juiz de Fora chegou a ameaçar uma surpresa porém o Sada fechou em 25 a 23 mais uma vez.

O Cruzeiro mostrou que não virou a partida por acaso e jogando com muita coesão no ataque, além de pressionar mais no bloqueio, conseguiu abrir 9 a 6 na primeira parte do set. Na segunda metade da parcial o time celeste dilatou bastante sua vantagem fazendo 18 a 11, no fim o time de Juiz de Fora cedeu a pressão e não aguentou o nível de intensidade do rival que fechou o jogo com um 25 a 15 e 3 sets a 1.