Jogo entre Rexona-SESC e Fluminense pela Copa do Brasil é adiado por goteira no ginásio

(Foto: Cássia Moura/VAVEL Brasil)

Estava marcado para esta segunda-feira (16), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube a partida das quartas de final da Copa do Brasil de Voleibol de 2017. Em quadra, iriam se enfrentar Rexona-SESC, primeiro colocado da Superliga, e Fluminense, oitavo posicionado. A competição conta com os oitos melhores classificados do turno nacional que se enfrentam diretamente.

O clássico estadual começou, mas ainda não terminou. Após um início de primeiro set muito disputado, o Rexona-SESC conseguiu abrir vantagem e fechou a parcial em 25 a 18 com 23 minutos corridos. No intervalo para o segundo set, foi observado uma goteira no canto de quadra.

Devido à isso, o jogo foi paralisado para as devidas providencias serem tomadas. O confronto poderia ser adiado, como também, permanecer no aguardo até a goteira cessar. Após duas horas de pausa, foi comunicado que o jogo será às 19h30, nesta terça-feira (17), no mesmo local.

"A gente sabe que tem o problema aqui no ginásio. Já tem dois anos que teve esse problema no jogo contra o São Caetano, a gente ficou um tempão parado e conseguiram retomar a partida. Só que hoje não foi possível, a chuva foi intensa, deu uma parada, mas a goteira continua", a ponteira Régis lembrou de uma situação semelhante a essa.

A capitã do time do Rio de Janeiro lamentou o ocorrido. "O jogo estava bom para a gente, saímos na frente, com 1 set a 0. Mas, infelizmente não teve continuidade. Vamos jogar amanhã, é preciso ter essa paciência de fazer todo o aquecimento novamente e levar essa partida amanhã", e disse que é preciso entrar com a mesma concentração antes da paralisação.

Este imprevisto vem acontecendo constantemente no Rio de Janeiro. A partida de basquete válida pela nona rodada do Novo Basquete Brasil entre Macaé e Vasco da Gama também foi adiada devido forte chuva na cidade do interior. Por coincidência, o jogo foi remarcado para esta segunda-feira.

Infelizmente, a cidade olímpica passa por dificuldade para alojar competições esportivas. Jogadora experiente, Régis disse como tudo isso se torna difícil para o crescimento esportivo. "Uma cidade que teve uma Olimpíada, com um monte de ginásios disponíveis, como o Maracanãzinho, que a gente não pode usar e tem que avisar com antecedência, e tem o HSBC Arena. Fica meio complicado quando tem chuva em jogos nesses ginásios um pouco menores, é um pouquinho complicado a situação", completou.