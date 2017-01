Após jogo retomado, Rexona-SESC se classifica para semi da Copa do Brasil diante do Fluminense

Partida recomeçada após paralisação, um set a zero para o Rexona-SESC (Foto: Cássia Moura/VAVEL Brasil)

O jogo começou na segunda-feira e terminou na terça-feira. O clássico de voleibol, Rexona-SESC e Fluminense válido pela Copa do Brasil foi interrompido devido forte chuva que atingiu a região do Ginásio do Tijuca Tênis Clube. A partida precisou ser paralisada por causa de uma goteira na quadra. Após duas horas de espera, foi decidido que o jogo seria adiado para esta noite, no mesmo horário e local.

Antes da paralisação na noite anterior, o Rexona-SESC havia vencido o primeiro set por 25 a 18 em 23 minutos. As duas equipes jogavam bem, estava uma partida muito disputada até o momento que o time alviceleste abriu a vantagem e soube mantê-la.

A continuação da decisão das quartas de final da Copa do Brasil se deu nesta noite de terça-feira. Com 1 a 0 no placar, o time do Rexona-SESC se mostrou mais tranquilo em quadra. As jogadas eram bem trabalhadas, exploraram as diagonais e o bloqueio funcionava. Sendo assim, o time de Bernardinho venceu esta parcial por 25 a 21.

O Fluminense entrou para o terceiro set com vontade de virar a partida. Novamente o bloqueio o Rio de Janeiro era o fundamento que o time mais explorava, no entanto, o paredão tricolor também subia muito bem, fez o time das Laranjeiras crescer em quadra, mas não foi o suficiente para fechar o set. O Rexona-SESC venceu mais um, saiu vitorioso por 3 sets a 0 e avançou para disputar as semifinais da Copa do Brasil.

A competição acontece entre os oito melhores times classificados na tabela do turno da Superliga 2016/17, as equipes se enfrentam diretamente. A fase final acontecerá no Ginásio do Taquaral, em Campinas nos dias 27 e 28 de janeiro. No sábado (28) sairá o campeão na partida marcada para às 21h (horário de Brasília).

Outros resultados da Copa do Brasil de vôlei feminino:

Vôlei Nestlé 3 x 2 Pinheiros (28/26, 25/17, 17/25, 21/25 e 15/10)

Praia Clube 3 x 0 Vôlei Bauru (25/20, 25/17 e 25/21)