Praia Clube vence Bauru e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina de vôlei

Em cinco dias, equipes duelam duas vezes por competições diferentes, mas deixam quadra com placares iguais (Divulgação/Vôlei Bauru)

Terminado o primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei 2016/2017, ficaram estabelecidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Já por essa fase, no duelo entre Praia Clube e Bauru, melhor para as mineiras, que fizeram 3 a 0 e conquistaram uma vaga na semifinal, com parciais de 20/25, 17/25 e 21/25. Agora, o Praia encara o Rio de Janeiro, no dia 27 de janeiro, às 19h30, em reedição tanta da última final da Superliga, quanto da própria Copa do Brasil.

A derrota do Bauru na noite desta terça-feira (17), no ginásio Neusa Galetti, em Marília, foi a segunda das paulistas para o Praia Clube em cinco dias, já que as equipes se enfrentaram na Superliga no dia 12 de janeiro, pela segunda rodada do returno da competição. Ao fim do duelo, placar igual ao da Copa do Brasil: 3 a 0 para as meninas de Uberlândia.

Antes de enfrentar o Bauru, o técnico das mineiras, Ricardo Picinin, analisou as circunstâncias da Copa do Brasil, um torneio de mata-mata que acontece em meio à Superliga. Para o treinador, é possível usar esse mescla de dois campeonatos como um ponto positivo para a manutenção da concentração da equipe, para evitar uma dispersão de foco.

"É uma competição no meio do principal campeonato do Brasil. Tem que entrar da mesma maneira que entramos em todas: fazer um bom jogo, para vencer. A nossa conversa é de que, independente do campeonato, é focar na vitória. Daí a gente mantém a motivação, o foco no crescimento sem pensar que é outra competição. É mais um jogo contra um adversário que faz parte da Superliga e temos que entrar para vencer. Assim a gente consegue manter a concentração no trabalho sem perder o foco na principal competição da temporada", enfatizou Picinin.

O Praia Clube vai enfrentar o Rio de Janeiro pela semifinal da Copa do Brasil no dia 27, em Campinas, mas antes tem um compromisso pela Superliga. As mineiras recebem o São Cristóvão, em Uberlândia, no dia 20 de janeiro, às 19h30. Um dia antes e pela mesma competição, o Bauru, que deu adeus à Copa do Brasil, visita o líder Rio de Janeiro, às 21h55. Na tabela de classificação da principal competição de vôlei do país, as mineiras aparecem na terceira colocação, e as paulistas, na quinta.