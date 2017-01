Osasco toma susto do Pinheiros, mas se classifica na Copa do Brasil de vôlei

Paula, com 25 pontos, foi um dos destaques da partida (Foto: João Neto/Fotojump/Divulgação Vôlei Nestlé)

Assim como Praia Clube e Bauru fizeram uma das quartas de finais da Copa do Brasil, tendo se enfrentado pela Superliga Feminina há poucos dias, Osasco e Pinheiros entraram em quadra na noite desta terça-feira (17). Diferente do que aconteceu na principal competição de vôlei do país, desta vez quem levou a melhor foi o Osasco, com um placar de 3 sets a 2 (parciais de 28/26, 25/17, 17/25, 21/25 e 15/10).

As paulistas terão pela frente na semifinal da Copa do Brasil, o Minas, que bateu o Brasília, no próximo dia 27, em Campinas. Mas o panorama quase foi outro. O Osasco chegou abrir 2 sets no placar, mas viu o Pinheiros brigar nos dois seguintes, vencê-los e forçar o tie-break. Pela Superliga, no dia 13 de janeiro, as duas equipes já haviam se confrontado, tendo tido como resultado o mesmo placar de 3 sets a 2, só que para o Pinheiros.

"Foi um jogo muito difícil. O nosso time vinha de uma derrota para elas pelo mesmo placar, mas na partida desta terça-feira tivemos uma postura diferente e conseguimos jogar melhor coletivamente. Estou feliz por ter podido contribuir de forma efetiva com a equipe. Agora precisamos continuar trabalhando porque temos uma semifinal complicada pela frente", disse a oposta Paula.

Como a Copa do Brasil é um torneio de mata-mata, que começa na etapa de quartas de final e vai até a grande decisão, qualquer deslize pode ser determinante para uma desclassificação. No caso do Osasco, que por pouco não ficou sem a vaga, brigar pelo torneio e conquistá-lo significa se tornar o maior campeão da Copa do Brasil, já que, atualmente, junto com o Rio de Janeiro, possui dois títulos.

"Fizemos dois bons sets e abrimos 2 a 0, mas desconcentramos no terceiro e no quarto. Estávamos jogando bem com nossa virada de bola e defesa eficientes. Porém, nos perdemos e passamos a sacar mal. Isso não pode se repetir, ainda mais em um campeonato como esse em que a derrota significa eliminação. Agora teremos o Camponesa/Minas pela frente e vamos precisar de muita concentração para chegarmos a mais uma final", avaliou a líbero Camila Brait.

O Osasco encara o Minas no dia 27 de janeiro, às 22h, em uma das semifinais da Copa do Brasil. Antes disso, porém, recebe o Sesi-SP, no dia 21, às 14h10, pela Superliga. Um dia antes, o Pinheiros visita o Minas, em Belo Horizonte, às 21h30, pela mesma competição.